Україна "пасе задніх" у світовому рейтингу процвітання

Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши 5 позицій у порівнянні з 2016 роком.

Про це йдеться у рейтингу британського аналітичного центру The Legatum Institute.

Країни оцінюють на основі результатів опитувань громадян цих країн за вісьма категоріями: стан економіки, соціальної сфери, влади, підприємництва, охорони здоров’я та персональної свободи громадян у їхніх країнах.

2016 року Україна посідала 107 місце в рейтингу, зараз - 112. Починаючи з 2006 року, коли був опублікований перший Індекс процвітання, Україна опустилась у таблиці рейтингу на 17 позицій.

Найнижчу оцінку Україна отримала в сфері охорони здоров’я, втративши 24 позиції у порівнянні з минулорічним показником.

Найбільші позитивні зміни, порівняно з минулим роком, відобразились у колонці "соціального капіталу" — плюс 20 позицій.

Першу трійку в рейтингу представляють Норвегія, Нова Зеландія та Фінляндія.

США опинились на 18 місці, втративши одну позицію. РФ стала 101-ю, втративши 4 позиції, Чеська Республіка - 26-а, Польща - 32, Угорщина - 45, Білорусь - 95, Молдова - 98.

Найнижчі показники — у Судана, ЦАР та Ємена — вони посідають 147, 148 і 149 місця відповідно.

Економічна правда