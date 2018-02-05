Пожиная плоды "автомобильного геноцида": как украинцы борются за автомобилизацию страны

Украина — самая бедная страна Европы по ВВП на душу населения, но с самыми высокими в Европе ценами на старые автомобили.

Крупнейшая по площади страна в Европе — Украина — обладает почти самым низким в Европе уровнем автомобилизации: на 1 тыс человек приходится 201 автомобиль. В Германии — 548.

Повышение уровня автомобилизации населения приводит к ускорению экономических процессов, темпа роста экономики, модернизации транспортной и общественной инфраструктуры, наращиванию инвестиций в инфраструктуру.

Автомобилизация переводит страну на следующие стадии урбанизации, вводит в обиход понятие "пригород", провоцирует появление городских агломераций.

Она создает так называемый агломерационный эффект — экономическую и социальную выгоду за счет снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономических объектов.

Область залива Сан-Франциско, США нажмите для увеличения

Рурская агломерация, Германия нажмите для увеличения

Автомобилизация также открывает жителям депрессивных регионов новые возможности для реализации человеческого потенциала, ведения предпринимательской деятельности, работы, перемещения материальных ценностей, получения медицинских и образовательных услуг. Скорость циркуляции человеческого капитала внутри страны растет.

Карта плотности населения Украины по данным всеукраинской переписи населения 2001 года. Источник: Госстат нажмите для увеличения

Однако все правительства Украины уже 27 лет игнорируют потенциальные эффекты автомобилизации. Эффекты проявляются на протяжении пяти-десяти лет, тогда как горизонт планирования власти — один-два года.

Украина — шестая страна в Европе по количеству населения и десятая по длине автомобильных дорог, но уровень автомобилизации в 2018 году сопоставим с островом-государством Ямайка.

Причины две: букет из крайне высоких провалившихся лоббистских налогов на старые автомобили и бедность населения.

Привезенный из США двухлитровый Volkswagen Jetta 2010 года выпуска в Грузии стоит 5 тыс долл. В Украине эта же машина, привезенная из Грузии, после уплаты официальных платежей стоит почти в два раза больше — 9 400 долл.

Не удивительно, что Украину наводняют нерастаможенные транзитные машины, так называемые евробляхи. По данным ГФС, 1 ноября 2017 года в стране находилось 236 тыс автомобилей с иностранной регистрацией, которые нарушили сроки транзита и временного ввоза.

Украинцы с невысокими доходами, нуждающиеся в личном транспорте, вынуждены рисковать тысячами евро, а то и миллионами гривень, чтобы получить в пользование собственное средство передвижения.

Сравнение возраста автомобилей в ценовой категории 2500-4000 евро в Украине, Литве и Грузии

"Евробляха": машина за 3 500 евро

В Украине крупными операторами по "импорту" "евроблях" и старых автомобилей "под растаможку" являются компании "Автолегион", "Евроавтотрейдинг", EuroAutoGroup, InterCarDrive.

ЭП поговорила с сотрудником одной из этих компаний, который на условиях анонимности подробно рассказал о принципах работы бизнеса по переправке в Украину старых автомобилей.

Цена

Стоимость "евробляхи" состоит из непосредственной цены автомобиля в стране продажи — Литва, Польша, Болгария — и услуг компании. Основной вал заказов из Украины идет на авто в ценовой категории 2,5-4 тыс евро.

Услуги компании, где работает собеседник ЭП, стоят 1 тыс евро. Цена услуг не зависит от цены автомобиля и других факторов.

"Были заказы, где машина стоила и 5 тыс евро, — говорит собеседник. — Они бывают реже. Подобные заказы делают люди, которые могут себе позволить побаловаться такими деньгами".

За 2,5-4 тыс евро можно получить популярные в народе и простые машины. Например, Volkswagen Passat B5 2002 года выпуска или Volkswagen Golf IV в хорошем состоянии.

Пользуется спросом BMW в кузове E39. В нормальном состоянии они стоят от 3 тыс евро. Есть машины и за 1500-1700 евро, но это, говорит собеседник, металлолом.

"Мы на машинах не зарабатываем, нам все равно, сколько она стоит. Однако мы предупреждаем, что слишком дешевая машина не будет хорошей. Это будет чудо-юдо, которое может не доехать до Украины", — говорит представитель импортера.

Процедура покупки

Клиент обращается в компанию и говорит: "Я хочу Volkswagen Passat". Он и сотрудник фирмы заходят на сайты ru.autoplius.lt и ru.autogidas.lt, пересылают друг другу варианты.

На осмотр наиболее привлекательных отправляется представитель фирмы, находящийся в Литве. Он разговаривает с продавцом, осматривает кузов, меряет толщину лакокрасочного покрытия, проводит осмотр под капотом, делает мини-видеообзор, проводит тест-драйв. Результат присылает покупателю через Viber.

Если машина не понравилась, смотрят дальше "до победного". Если машина понравилась, ее покупают, она проходит литовский техосмотр, оформляется литовская страховка и едет в Украину.

Покупатель в Украине дает компании задаток 100-200 евро, чтобы "ребята в Литве вхолостую не катались". Перед приобретением машины в Литве покупатель вносит полную оплату стоимости автомобиля.

Тысячу евро за услуги компания берет после прибытия машины в Украину и передачи ключей покупателю.

Авто приезжает в Украину под видом транзитного ввоза. По закону она может находиться на территории страны до десяти дней. В случае превышения этого срока предусмотрен штраф 8 500 грн — 500 необлагаемых налогом доходов граждан.

Стратегия уклонения от штрафа

Покупателей в компании сразу предупреждают: статью 485 Таможенного кодекса "Уклонение от уплаты таможенных платежей", по которой ГФС выписывает миллионные штрафы, могут применить ко многим.

"Клиенты говорят: "Я лучше сразу пойду и заплачу штраф". Это плохая идея, — объясняет собеседник ЭП. — Когда ты целенаправленно платишь штраф и продолжаешь ездить на этой машине, у таможни появляются основания обвинить тебя в злоупотреблении и уклонении от уплаты налогов".

Юристы компании рекомендуют клиентам не платить штраф добровольно, но и не бездействовать, если на почту клиента приходят уведомления от таможенных органов. Клиенты просто пересылают эти письма компании, и уже дальше этим занимаются ее юристы.

Еще машину можно ввести в режиме временного ввоза, но это могут сделать только нерезиденты Украины. При этом они не имеют права передавать управление транспортным средством другим людям. Выезд и въезд в страну надо делать раз в год, но компания собеседника ЭП временным ввозом не занимается.

Официальная растаможка: цена машины удваивается

Машины для официальной растаможки везут из Грузии. В этой стране автомобили импортируют из США, а там машины дешевле, чем в Европе.

Правда, авто из США почти все после ДТП, но ДТП бывают разные: автомобиль может быть разбит "всмятку", а может быть побито только крыло.

В Грузии машину выбирают на сайте autopapa.ge. Ценовой сегмент машин, которые везут из Грузии в Украину, — 5-8 тыс долл. Все автомобили — после 2010 года, стандарт "Евро-5". Популярностью пользуются Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat. Первый в нормальном состоянии стоит 5-6 тыс долл, второй — 7-8 тыс долл.

"Под ключ" простая 2-литровая Jetta может выйти 9200-9400 дол, — говорит собеседник ЭП. — Это машина с растаможкой, со всеми услугами, с "подгонкой" под европейскую сертификацию, прохождение сертификации, с украинскими номерами. При этом в Грузии она стоит 5 тыс долл".

Старые Nissan Leaf не подешевеют

82% электромобилей, зарегистрированных в Украине, являются подержанными. 78% электромобилей на рынке — Nissan Leaf. По словам импортеров электромобилей, средняя стоимость приемлемого для покупки старого Nissan Leaf 2013-2015 годов выпуска с пробегом около 40 тыс км и батареей на 12 делений составляет 14-16 тыс долл.

В связи с принятием в декабре 2017 года парламентом законопроекта об отмене на год НДС и акциза на импорт электромобилей многие энтузиасты электромобильного движения ожидали резкого падения стоимости старых электромобилей. Этого не произошло и не произойдет.

Причина — коррупция на таможне, прежде всего, — в одесском терминале и в киевских терминалах ГФС.

По словам гендиректора всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, у него есть выборка из таможенного реестра. В выборке таможенная оценка старых электромобилей Tesla составляет около 70 тыс грн, а старых Nissan Leaf — 18 тыс грн.



"Естественно, отмена НДС в размере 3 600 грн не особо скажется на цене", — говорит Назаренко.

Его слова подтверждает основатель компании-импортера электромобилей "Грин вилс" Олег Маслов.

Раньше, говорит он, в структуре себестоимости старых электромобиля НДС составлял 600-800 дол, потому что таможенная стоимость старого Nissan Leaf была указана в таможенном реестре в размере 3-6 тыс долл. В реальности машины покупались в США за 10-12 тыс долл.

"На дешевых автомобилях, как Nissan Leaf, отмена НДС почти не повлияет на конечную розничную цену. Из-за ажиотажа на те же 500-1000 долл выросли закупочные цены в США. Все высказывания, что Nissan Leaf должен подешеветь с 15 тыс долл до 12 тыс долл, оторваны от реальности", — говорит Маслов.

Подешевеют, говорит основатель "Грин вилс", новые электромобили и дорогие старые электромобили — Tesla и BMW. Во время таможенных операций оценка таких машин уже существенно выше. "Если BMW оценивали 20 тыс долл, то 20% от суммы — это 4 тыс долл, и это уже существенно", — объясняет импортер.

Официальный Nissan Leaf не придет

PR-менеджер "Ниссан мотор Украина" Владимир Иванов хоть и отмечает серьезность правительственного шага по отмене НДС на электромобили, но сомневается, что Nissan Leaf официально появится в Украине.

"У украинских дилеров есть возможность заказывать новые автомобили Nissan Leaf в Польше, но пока еще никто не обращался", — говорит Иванов.

Он считает, что украинцы привыкли к ценнику на Nissan Leaf 10 тыс долл. Эти машины везут в Украину со страховых аукционов США. Техническое состояние таких авто оставляет желать лучшего, но когда люди узнают цену нового автомобиля Nissan Leaf, реакция оказывается совсем иной. Читай также Огромные штрафы и конфискация: как наказывают владельцев авто на "бляхах" В Киеве протестуют "евробляхеры"

В Польше новый Nissan Leaf стоит 38 900 долл. Рекомендованная производителем розничная цена Nissan Leaf первого поколения — 34 540 долл.

Цены на новые Nissan Leaf в Швеции (32 000 долл), Франции (24 500 долл), Норвегии (23 900 долл) достигаются за счет правительственных дотаций.

"У нас еще идет 2017 финансовый год, который заканчивается 31 марта. Мы, конечно, рассматриваем вопрос официального выхода Nissan Leaf в Украину. Думаем и считаем. Пока точно ничего не могу сказать", — подводит итог представитель "Ниссан мотор Украина".

Украинцы считают деньги

Расцвет схемы с "евробляхами" и многократный ежегодный рост продаж старых электромобилей — это ответ на действия правительства.

Самая большая по размерам страна в Европе, страна с изношенной устаревшей инфраструктурой, 460 городами и 38% людей, живущими в селе, имеет самый низкий в Европе показатель автомобилизации.

"Инновационная" схема с "евробляхами" позволяет украинцу получить личное средство передвижение по цене в два раза ниже, чем за счет "белой" растаможки — за 5 тыс долл вместо 10 тыс долл.

Электромобиль позволяет украинцу экономить 1 500 долл на 10 тыс км по сравнению с авто с двигателем внутреннего сгорания. Это, а также отмена с 1 января 2016 года пошлины на импорт электромобилей спровоцировало трехкратный рост продаж электрокаров. В 2017 году количество регистраций по сравнению с 2016 годом удвоилось.

Тем временем власти продолжают расценивать автомобиль как предмет роскоши, а не как средство передвижения.

Так, помимо НДС, пошлины и акцизов, все автомобилисты при первой регистрации авто платят сбор в Пенсионный фонд 3-5% от стоимости авто. Они платят этот сбор с 1998 года. Он был введен на год, до погашения долга по пенсиям. Задолжность погасили много лет назад, а сбор остался. Действие закона автоматически ежегодно продлевается.

Глава налогового комитета парламента Нина Южанина признает полный провал заградительной таможенной политики, призванной поддержать отечественных производителей автомобилей. Однако никто из представителей власти не видит истинных причин появления в Украине "евроблях".

Ни депутаты, ни правительство не понимают природу и степень важности для экономики страны автомобилизации. Они даже не владеют достоверными данными об автомобильном рынке.

В МВД отсутствуют точные цифры о количестве зарегистрированных автомобилей в Украине по годам, в разрезе областей, о возрасте частного автопарка, о динамике его обновления.

Единый реестр Главного сервисного центра МВД регистрирует автомобили только с 2013 года. По его данным, до 31 мая 2017 года в Украине было зарегистрировано 1,539 млн легковых транспортных средств. Остальные данные хранятся в областных и региональных реестрах.

Кількість легкових машин, зареєстрованих протягом року, з 2013 року до 31 травня 2017 року

2013

2014 2015 2016 2017 Загалом АРК і Севастополь 38 945 7 456 24 295 84 46 804 Вінницька 18 452 14 858 15 640 9 005 4 017 61 972 Волинська 7 416 3 789 5 475 4 653 2 902 24 235 Дніпропетровська 56 246 36 079 22 439 20 009 7 963 142 736 Донецька 63 560 3 477 1 123 4 632 1 976 74 768 Житомирська 11 738 7 111 6 128 6 609 2 904 34 490 Закарпатська 8 433 6 430 3 776 3350 1 817 23 806 Запорізька 22 069 12 535 9 721 9 980 3 803 58 108 Івано-Франківська 11 919 6 697 6 874 6 844 3 968 36 302 Київська 36 154 19 819 14 781 13 101 5 390 89 245 Кіровоградська 10 626 7 087 5 352 4 654 1 791 29 510 Луганська 21 746 5 207 1 495 1 348 663 30 459 Львівська 26 067 15 564 14 173 13 483 8 176 77 463 Київ 106 129 59 490 45 674 54 472 24 039 289 804 Миколаївська 14 347 8 137 6 018 6 504 2 377 37 383 Одеська 39 154 19 618 15 821 15 928 6 123 96 644 Полтавська 20 060 12 667 8 102 7 793 3 035 51 657 Рівненська 11 411 6 312 8 096 6 300 3 024 35 143 Сумська 10 105 4 520 3944 3 876 1 658 24 103 Тернопільська 8 466 5 637 4 931 4 784 2 378 26 196 Харківська 35 988 16 130 12 719 14 684 6 898 86 419 Херсонська 11 795 9 981 8 131 5 711 2 021 37 639 Хмельницька 11 562 5 715 5 573 5 789 2 729 31 368 Черкаська 15 920 8 176 7 032 6 673 2 667 40 468 Чернівецька 8 464 4 547 4 065 3 348 1 426 21 850 Чернігівська 11 794 8 241 4 932 4 280 1 863 31 110 Усього 638 566 315 280 242 039 238 105 105 692 1 539 682

В стране нет фундаментальных аналитических исследований на тему автомобилизации.



В Украине шесть нефтеперерабатывающих заводов, но 80% нефтепродуктов страна импортирует. НПЗ ржавеют, а государство ежегодно субсидирует экономику РФ, Беларуси и Литвы на 4-5 млрд долл.

Вместо заключения

Автомобили с еврономерами — вне закона. Это вызов миллионам украинцев, которые исправно платят налоги, в том числе при покупке авто. Автомобили с еврономерами — это дискредитация всей философии уплаты налогов.

Однако эти автомобили — это и сигнал всей стране, что дальше невозможно откладывать кардинальную либерализацию налогообложения импорта старых автомобилей эко-стандарта "Евро-5" и выше.

Это также сигнал о необходимости ужесточения учета транзитных, временно ввезенных транспортных средств и внедрения принципа неизбежности наказания за нарушение ПДД, радикального усиления дисциплины владельцев авто.

Украине в 21 веке придется смириться с тем, что автомобиль — это не роскошь. Это такой же инструмент для стимулирования роста экономики, как интернет, автомобильные и железные дороги, авиатранспорт, речной транспорт, дорожная инфраструктура, почта, платежная инфраструктура.