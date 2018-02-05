Ейфорія на світових ринках змінилась обвалом

Фондові індекси по всьому світу падають, американський індекс Dow Jones зазнав однієї з найсильніших втрат з 2008 року.

Про це пишуть західні ЗМІ.

Американський фондовий індекс Dow Jones продемонстрував найбільш серйозне падіння в одноденному та тижневому обчисленнях з світової фінансової кризи 2008 року. За минулий тиждень індекс Dow Jones впав на 1 095 пунктів.

Як зазначає портал MarketWatch з посиланням на дані компанії FactSet, це найбільш серйозний обвал DJIA за останні 9 років - більш серйозне зниження відбулося в розпал фінансової кризи, коли за підсумками тижня, що завершився 10 жовтня 2008 року індекс Dow Jones втратив 1 874 пункти.

Індекс широкого ринку S&P 500 почав прискорене падіння, втративши майже 5%. Для S&P 500 це найбільш серйозне падіння з 8 січня 2016 року.

З огляду на той факт, що до цього американські фондові індекси так сильно вже дуже давно не падали, за ними пішли й інші фондові індикатори світу.

Ринок акцій США зазнав суттєвих втрат за підсумками першого тижня лютого 2018 року.

Обвал Dow Jones в п'ятницю, 2 лютого 2018 року, вже увійшов в історію як один з найбільш серйозних в історії фондового ринку США.

Американські ділові ЗМІ, зокрема портал CNBC, відзначили, що одноденне падіння Dow Jones більш ніж на 600 пунктів за день відбувається "дуже, дуже рідко": падіння індексу 2 лютого 2018 року стало лише 9-м подібним обвалом Dow Jones за всю історію американського ринку акцій.

Експерти називають ряд причин події, серед яких посилення монетарної політики ФРС США, а також "перегрітість" американського фондового ринку, який останнім часом показував практично безупинне зростання.

За багатьма оцінками, одним з короткострокових факторів, що спровокував обвал ринку в п'ятницю, 2 лютого, стала публікація статистики по ринку праці США.

Дані вийшли краще очікувань, зокрема в плані зростання погодинної оплати. Багато гравців та інвестори розцінили ці показники як сигнал до більш швидкого підвищення процентних ставок з боку Федерального резерву США.

Старший стратег з інвестицій компанії Prudential International Investments Advisers Джон Правін зазначив, що зниження ринку акцій США і зростання процентних ставок на ринку облігацій відбуваються на фоні "побоювань" того, що ФРС може підвищити ставки 4 рази в поточному році (а не 3, як очікувалося раніше).

Ряд експертів і учасників фінансових ринків раніше заявляли про те, що певна корекція ринку акцій США у 2018 році, в принципі, неминуча і є нормальним явищем.

Про це, зокрема, заявляв генеральний директор швейцарського банку Julius Baer Бернхард Ходлер. В інтерв'ю телеканалу CNBC 31 січня він прогнозував, що корекція на фондових ринках протягом року становитиме від 5% до 15%.

Є і більш песимістичні оцінки. Зокрема, в інтерв'ю телеканалу Bloomberg 31 січня екс-голова ФРС США Алан Грінспен, який очолював американський ЦБ протягом майже 19 років (1987-2006), заявив про те, що "бачить" бульбашку "на ринку акцій і облігацій".

Він зазначив, що американська економіка "рухається в бік істотного підвищення процентних ставок, що вплине на всю структуру економіки". При цьому Грінспен відзначив, що "завдяки" податковій реформі президента Дональда Трампа США чекає помітне збільшення дефіциту бюджету та державного боргу.

Раніше повідомлялося, що після дуже успішного 2017 року на фондовому ринку настав найкращий післяноворічний тиждень з 2006 року.

У січні індекс Dow Jones поставив черговий історичний рекорд, пробивши позначку 26 000 пунктів.

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Економічна правда