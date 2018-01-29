OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Про морские порты, проблемные кредиты и новых глав банков.

О портах. НАБУ провело масштабные обыски по делу морских портов и задержало бывшего директора Администрации морских портов Украины.

О дорогом топливе. Стоимость дизтоплива на заправках превысила 30 гривен, а бензина - 33 гривны.

О главе НБУ. Назначение Смолия на должность главы НБУ перенесли. Ориентировочно на конец февраля.

О новом главе Укрсоцбанка. А вот Иван Свитек уже с 1 февраля возглавит Укрсоцбанк.

О банках. Стали известны показатели проблемных кредитов ко всему кредитному портфелю крупнейших украинских банков. Лидирует ВТБ.

О коррупции. Представители международных компаний в Украине считают коррупцию распространенным явлением, а Антикоррупционный суд - ключевым шагом к решению этой проблемы.

О прогнозах Fitch. Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около 1,9 миллиарда долларов в течение 2018 года.

О Ryanair. Лоукост может полететь в Харьков. Там думает директор харьковского аэропорта.

О криптовалютах. Киберполиция поставила ультиматум: либо урегулировать, либо запретить.

О Возняке и Маске. Соучредитель Apple Стив Возняк рассказал, что больше не верит обещаниям главы Tesla Илона Маска. И вот почему.

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