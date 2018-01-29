Найбільш корумпованими державними органами є суди - дослідження

Представники міжнародних компаній в Україні вважають корупцію поширеним явищем, а Антикорупційний суд – ключовим кроком до вирішення цієї проблеми.

Про це йдеться в опитуванні щодо сприйняття рівня корупції в Україні Американської торговельної палати.

За результатами опитування, 36% респондентів вважають, що рівень корупції знизився за останній рік (у 2016 році таких було 47%).

Національне антикорупційне бюро України, на думку більшості опитаних, є антикорупційним чемпіоном у 2017 році. Половина респондентів вважає запуск електронних декларацій найбільшим успіхом в антикорупційній боротьбі за останній рік.

76% представників бізнес-спільноти не вважають за необхідне вдаватися до корупції, аби мати більше шансів на успіх в Україні.

Також представникам бізнесу було запропоновано обрати, що на їх думку є ключовим кроком, який Україна має зробити для досягнення прогресу у боротьбі з корупцією. Більше половини респондентів таким кроком обрали створення Антикорупційного суду.

За результатами дослідження, 71% респондентів вважають, що найбільш корумпованими державними органами є суди, 54% вважають, що це податкові та митні органи, 34% - що це місцеві органи влади.

"Корупція залишається проблемою для представників бізнесу в Україні. 89% опитаних вважають, що боротьба з корупцією є першочерговою для покращення бізнес-клімату в Україні. 76% представників бізнес-спільноти України не вважають за необхідне вдаватися до корупції, аби досягти успіху", - прокоментував президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

"Водночас, 91% респондентів зазначили, що стикалися з корупцією під час ведення бізнесу в Україні, це на 10% більше ніж торік. Боротьба з корупцією та створення Антикорупційного суду мають стати пріоритетом на 2018 рік, адже на думку бізнес-спільноти, викорінення корупції є ключем до економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій", - додав він.

Результати опитування за останні 4 роки показують, що у 2017 році 96% респондентів відповіли, що корупція є широко поширеним явищем в Україні. Для порівняння, цей показник у 2016 році склав 97%, у 2015 році він становив 98%, а у 2014 - 99%.

Результати дослідження базуються на оцінці сприйняття ситуації міжнародною бізнес-спільнотою, що працює в Україні сьогодні.

Цього року в опитуванні взяли участь 184 респонденти, з яких 80% є представниками міжнародних компаній. У порівнянні з 2016 роком, кількість охочих взяти участь в опитування збільшилася на 50%.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна працює разом із міжнародними партнерами над законопроектом про Антикорупційний суд.

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Економічна правда