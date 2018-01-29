"Кононизация" Януковича, или Кому достался газовый бизнес экс-президента

Параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича неофициальный куратор отрасли Виталий Кропачев провел кампанию по приобретению газовых активов сына экс-президента. Следующая цель Кропачева — "Донбассэнерго".

Монолитная поддержка Виктора Януковича элитами Донбасса была мифом еще в его президентскую каденцию.

Лучше других об этом знает бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев. В 2011 году его угольные активы стали объектом недружественного поглощения со стороны группы "Мако" Александра Януковича — старшего сына экс-президента.

Сейчас пришло время "обратной связи". Два года назад Кропачев с благословления народного депутата из БПП Игоря Кононенко стал неофициальным куратором угольной отрасли и в этом статусе занялся скупкой профильного бизнеса Януковича и его ближайшего окружения. Сам бизнесмен связь с влиятельным депутатом отрицает.

В конце 2017 года Кропачев переписал на себя последний ликвидный угольный объект "Семьи" — шахту "Краснолиманскую". Эта сделка позволила ему стать главным поставщиком угля для государственной "Центрэнерго" и тем самым лишить этого статуса самого Рината Ахметова.

Теперь Кропачеву предстоит взять новую высоту: приватизировать "Центрэнерго". До конкурса ФГИ еще далеко, но скучать угольный "смотрящий" не будет. Недавно он начал осваивать новую для себя нишу энергетики — промысел газа.

Для этого бизнесмен использует старые приемы. Недавно в орбиту его влияния вошли газодобывающие "Межрегиональная газовая компания" и "Реконструкция технологических скважин", выкупленные также у структур Александра Януковича.

Продавай, нет времени объяснять

Поглощать энергетическую империю Януковичей Кропачев начал в 2016 году с выкупа трех углеобогатительных фабрик. В 2017 году той же дорогой пошли шахты "семьи" — ООО "Новогродовская" и ООО "Россия".

Сейчас к этому списку примкнуло ООО "Краснолиманское" младшего бизнес-партнера Александра Януковича по компании "Донбассэнерго" Игоря Гуменюка. В конце 2017 года в состав мажоритарных учредителей этой шахты вошла киевская компания "Укрдонинвест", 99,9% которой принадлежат Кропачеву.

Закрытие этой сделки сразу ощутили на себе другие участники рынка. Первым стала ДТЭК. С декабря 2017 года "Центрэнерго" прекратила закупки угля у этой группы, отдав предпочтение "Краснолиманской". Изменения подтверждает статистика "Укрзалізниці" по поставкам угля на станции "Центрэнерго".

Структура поставок украинского угля марки "Г" на ТЭС "Центрэнерго", тыс. тонн Поставщик (отправитель) январь-ноябрь 2017 декабрь 2017 - две недели января 2018 "Краснолиманская" 319 142 ДТЭК 701 0 ЦОФ "Мирноградская", "Украина" и "Россия" 1181 177

Так, за полтора месяца ДТЭК не отгрузила "Центрэнерго" ни одной тонны топлива, тогда как ООО "Краснолиманское" поставило 142 тыс тонн угля — почти половину объема, который эта компания продала энергетикам за 11 месяцев 2017 года.

Заняв таким образом место Ахметова, Кропачев сломал ему целую схему. Речь о том, что ДТЭК годами отгружала на "Центрэнерго" топливо в рамках так называемой логистической модели встречных поставок угля.

Суть модели в том, что госшахты Западной Украины, объединенные в госпредприятия "Львовуголь" и "Волыньуголь", поставляли продукт на станции принадлежащей ДТЭК "Западэнерго", а добытчики ДТЭК — "Павлоградуголь" и "Добропольеуголь" — отгружали свой концентрат на ТЭС государственной "Центрэнерго".

За годы функционирования эта взаимосвязь, выстроенная с целью снижения транспортных издержек, ни разу не вызывала вопросов. Возможно, это был тот редкий случай, когда интересы государства и частника были соблюдены: оба участника продавали друг другу уголь по одной цене и в сопоставимых объемах.

Сейчас это уже в прошлом. Официально в ДТЭК ситуацию не комментируют, но это тот случай, когда лучше следить за руками. В конце 2017 года по инициативе менеджеров Ахметова в Министерстве энергетики прошло совещание, по итогам которого стороны договорились возобновить встречные поставки угля.

Планировалось, что эта схема заработает с первых чисел января 2018 года, но результата до сих пор нет. Официальная причина — отсутствие оборотных средств у "Центрэнерго" на закупку угля, связанное с "высокими требованиями Минэнерго по запасам топлива на складах ТЭС".

Реальная причина — финансовый интерес Кропачева. Точнее — его куратора Кононенко, к сфере влияния которого относится и "Центрэнерго". "Кропачеву часто по финансовым вопросам звонит Валентин Манько — правая рука Кононенко по "обилечиванию" в углепроме", — сообщил ЭП источник в СБУ.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил, что контактирует с Манько, но по другим вопросам. "Валентин занимается охранным бизнесом. Я пользуюсь его услугами", — заявил бизнесмен.

Так же он категорически отрицает связь с Кононенко. "У меня нет с ним общих дел. Последний раз я видел его на дне рождения министра (Игоря Насалыка — ЭП). Мы ни о чем не разговаривали", — пояснил Кропачев.

Как бы там ни было, но внешний мир к активности бизнесмена из Тореза уже приготовился: По данным источников ЭП в ДТЭК, "Западэнерго", которое принадлежит холдингу, планирует прекратить покупку топлива в "Львовуголь" и "Волыньуголь". В таком случае на данных шахтах можно будет вешать замки: длинные транспортное плечо делает невыгодным поставки их топлива на станции "Центрэнерго".

Есть и другие новости. После того как группа Ахметова была отрезана от торговых отношений с "Центрэнерго", поставки угля на эту энергокомпанию монополизировали структуры Виталия Кропачева.

Еще до того, как "Краснолиманская" заняла долю ДТЭК, Кропачев контролировал фабрики "Мирноградская" (бывшая "Комсомольская" — ЭП), , "Украина" и "Россия". В 2017 году они стали лидерами в поставках угольного концентрата на "Центрэнерго".

Новое ископаемое

Так совпало, что контроль над ресурсной базой "Центрэнерго" оказался перераспределен накануне приватизации 78% акций энергокомпании. ФГИ планирует продать их в 2018 году. Соответственно, на приближающемся конкурсе наибольшие шансы на победу будут иметь структуры Кропачева.

Казалось бы, команда бизнесмена из Тореза должна заниматься именно этим, но это не так. По данным источников ЭП, параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича Кропачев провел кампанию по скупке его газовых активов.

Речь идет про ООО "Межрегиональная газовая компания" — МГК — и ООО "Реконструкция технологических скважин" — РТС. В президентскую каденцию Януковича они получили разрешения на разработку семи месторождений.

На момент создания МГК и РТС были оформлены на тогдашнего депутата Донецкого горсовета Эдуарда Слинько, более известного в роли главы корпорации "Мако" Александра Януковича.

Сейчас структура учредительного капитала у компаний изменилась. С недавних пор они принадлежат нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефициаром этого офшора является некий Роман Соломский, но то, что Exlameer близка к Кропачеву, не вызывает никаких сомнений.

Во-первых, в свое время эта кипрская компания фигурировала в качестве собственника ООО "Укргидроэнерго", которой также владела дочь Кропачева. Во-вторых, МГК прописана в киевском офисе Кропачева по ул. Б. Хмельницкого, 26.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил факт приобретения этих компаний. По его словам, в ближайшее время он планирует залуиты иностранного партнера к разработке месторождений, принадлежащих МГК и РТС.

Эти компании — единственные в газовой сфере, напрямую принадлежавшие команде Александра Януковича. Однако это не значит, что Слинько, отвечавший у Александра Януковича в первую очередь за газовый бизнес, теперь бесполезен для Кропачева.

"Слинько является куратором Бондаренко (главы "Донбассэнерго", которую контролируют структуры Януковича. — ЭП)", — говорит источник ЭП. На этом основании он предполагает, что Слинько может быть полезен Кропачеву при переговорах о покупке "Донбассэнерго", которые он хочет открыть в 2018 году.

Впрочем, торезский бизнесмен отрицает эту информацию, утверждая, что компания ему неинтересна из-за зависимости от дефицитного в Украине антрацитового угля. "Везти его из России я не буду ни при каких условиях. Какой бы ни была выгода. Это моя принципиальная моральная позиция", — уверяет он.