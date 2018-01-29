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Вартість дизпалива на заправках перевищила 30 гривень

Понеділок, 29 січня 2018, 10:44

Ціна дизельного пального в великих мережах автозаправних станцій 29 січня перевищила позначку в 30 гривень за літр.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

У понеділок ціни на всі види пального підняли на 50 коп./л WOG і ОККО.

Зокрема, бензин А-92 в мережі WOG подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизельне паливо - до 30,45 грн/л.

На заправках ОККО А-92 зріс до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДП - до 30,49 грн/л.

Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з початку вересня 2017 року.

Подорожчання палива обумовлено зростанням нафтових котирувань, які в середині січня досягли позначки 70 доларів за барель і різкою девальвацією національної валюти.

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