Іван Світек очолить Укрсоцбанк

Член правління Альфа-Банку Іван Світек з 1 лютого очолить Укрсоцбанк.

Про це генеральний менеджер українського Альфа-Банку Іван Світек повідомив в інтерв'ю FinClub.

"Зараз я є членом правління Альфа-Банку Україна і генеральним менеджером банківських активів ABH Holdings S.A. в Україні. Але вже 1 лютого я буду призначений на посаду голови правління Укрсоцбанку. При цьому за мною збережеться функція стратегічного управління двома банками групи", - заявив Іван Світек.

За словами Світека, одна з ключових його завдань в Укрсоцбанку - інтеграція двох банків.

"Я сюди прийшов побудувати кращий банк в країні, який на своєму прикладі покаже інший рівень бізнесу в Україні. Це дуже відповідальна роль, і робота зовсім не на півроку", - повідомив він.

Іван Світек з 1998 по 2008 роки працював у фінансових підрозділах корпорації General Electric в Чехії, Ірландії та Бразилії. З 2008 по 2015 роки він займав посади керуючого директора і голови правління банку Home Credit в Росії, який входить в міжнародний холдинг Home Credit B.V. зі штаб-квартирою в Амстердамі (Нідерланди).

З лютого 2017 року по січень 2018 року Івана Світек займав посади генерального менеджера і члена правління Альфа-Банку Україна.

Посада глави Укрсоцбанку стала вакантною після відходу Тамари Савощенко.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", і UniCredit Group оголосили про завершення операції з передачі 99,9% "Укрсоцбанку", активу UCG в Україні, в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%.

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