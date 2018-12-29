Год евробляхи

Про рекорди ЕП в 2018 році одним словом: "Євробляха".

З 10 найбільш популярних матеріалів (новини, колонки, статті): 9 — про автівки, 7 з них — про євробляхи.

Абсолютний рекордсмен — текст-калькулятор Скільки коштує розмитнення авто за новим законом . 287 000+ читачів.

До недавніх пір цей рекорд належав тексту 2016 року про націоналізацію Приватбанку — 275 625 переглядів. Автор — Олександр Мойсеєнко . Текст вийшов за добу до офіційного повідомлення, через що нашу електронну поштову скриньку завалювали гнівними листам клієнти банку, які до останнього не вірили і були впевнені, що ми хочемо завалити Приватбанк.

Зрештою це вже історія, а ми повертаємося до 2018 року. Якщо відкинути повтори і прибрати новини та колонки, то 11 найбільш популярних текстів будуть виглядати так:

Перше місце — 287 120 читачів. Скільки коштує розмитнення авто за новим законом.Калькулятор . Автори: Сергей Корниенко (Sergey Kornienko) та Микола Топалов .

Калькулятор, який рахує скільки податків треба заплатити за розмитнення імпортного авто, виявився затребуваним після ухвалення Радою законів про євробляхи. І сьогодні він є постійним джерелом трафіку.

Друге місце — 201 009. Суть нового закону. Що Рада пропонує робити з "євробляхами" . Автор — один з ініціаторів законопроектів і голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

Це перший матеріал, в якому були презентовані законопроекти про євробляхи. Тому й не дивно, що він викликав такий інтерес.

З 10 найбільш популярних матеріалів: 9 — про автівки, 7 — про євробляхи.

Якщо враховувати і наступні статті про євробляхи: як Рада ухвалила остаточні зміни в закони, що робити власникам нерозмитнених авто , відповіді на найпоширеніші питання та інше, то 3,4,5 місця теж були б у євроблях. Але досить уже про автівки.

Третє місце — 95 515. Як смартфон стежить за вами . Автор — Аліна Полякова .

Маленькі пристрої, які кожен носить у кишені, не лише постачають своїм власникам інформацію, але й збирають її. Це турбує багатьох з нас. Принаймні, 95 тисяч проявило стурбованість.

Четверте місце — 82 286. Як не треба утеплювати будинок: сім найпоширеніших помилок . Автор — Володимир Рихліцький .

Що тут скажеш? Тема утеплення багатоповерхівок цікавить багатьох українців. Ніхто не хоче помилятися. Особливо, коли газ дорожчає.

П’яте місце — 72 371. RAB-тариф близько . Що це таке і чому це вплине на життя мільйонів українців.

Здається, ми непогано пояснили, що це за звір і чому про нього варто знати українцям, які споживають електрику. Хоча це питання і відпало на невизначений час, думаю, скоро ці три літери знову будуть актуальними.

Шосте місце — 71 329. "Продам нирку". Скільки коштує людське тіло . Автор — Аліна Полякова.

Вона не тільки пропонувала свою нирку в даркнеті, а й намагалася купити інші органи паралельно. В Україні налічується понад тисячу осіб, які потребують пересадки нирки. Попит породжує пропозицію. Які органи пропонують на продаж українці і за якими цінами.

Сьоме місце — 66 639. Дмитро Борисов: У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць . Автор — Анатолій Анатоліч.

Хоча це і сьоме місце в списку матеріалів, але перше серед усіх інтерв'ю у 2018 на ЕП. Як офіціанти можуть заробляти від 1 до 3 тисяч доларів, скільки треба мати коштів для старту в ресторанному бізнесі та багато іншого.

Восьме місце — 64 499. Як українці створили перший у світі автобус-позашляховик . Автор — Всеволод Некрасов .

Історії успіху наших співвітчизників користуються попитом. Доведено автобусом-позашляховиком. Було тут і багато критики з боку читачів. Мовляв, це не перший автобус-позашляховик, а Pulsar Expo — не українська компанія і виробництво не тут, а її засновники — не українці. Проте ми іншої думки.

Дев’яте місце — 60 971. Валютна свобода : як змінить життя українців закон "Про валюту". Автор — Руденко Виктория.

Куди ж без валюти. ЕП оновлювала текст кілька разів, щоб пояснити, що зміниться для населення та бізнесу, який працює з валютою. Хоча й очікували ми насправді більших послаблень. Про останні новини за темою ви, до речі, можете почитати на сторінці виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського отут .

Десяте місце — 60 827. Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи . Автор — Галина Калачова .

Стаття була написана 7 червня. Тоді відносини з Фондом нагадували справжні "гойдалки", а Кабмін в перший місяць літа дуже сильно лихоманило. Як все закінчилось, ми знаємо.

Одинадцяте місце — 59 434. Власник мережі ОККО Віталій Антонов: WOG не те що нічого не коштує, він коштує "мінус" . Автор — Дмитрий Рясной .

Загалом Антонов не дуже часто роздає інтерв’ю. Нам він розповів про "гібридний" бізнес в окупованому Криму, продаж заправок ОККО на cході України, родинні зв'язки з депутатом Віталієм Хомутинником і про плани щодо WOG. Одне з найкращих інтерв’ю року.