Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи

Уряд готується до прощання з Міжнародним валютним фондом. ЕП пояснює, чому, скоріше за все, програма буде зірвана, і як це пов'язано з останніми скандалами.

Останні два тижні Кабмін лихоманить.

Конфлікт прем'єра Володимира Гройсмана з міністром фінансів Олександром Данилюком, рішення Кабміну вивести з-під контролю Мінфіну Державну фіскальну службу, пручання парламенту прийняти закон про Антикорупційний суд (АС) та невиконання бюджету максимально загострили відносини України з Міжнародним валютним фондом.

Більше того, все це ставить під загрозу реалізацію уже прийнятих реформ.

Вирішальним може стати 7 червня. В цей день парламент продовжить розгляд закону про Антикорупційний суд.

Його ухвалення — одна з найголовніших вимог в рамках програми співпраці України з МВФ. За результатами голосування буде зрозуміло, в якому напрямку продовжиться співпраця України з кредитором.

Після цього парламентарі розглянуть ще одне важливе питання — відставку міністра фінансів. Напередодні прем’єр вніс подання про відставку міністра. Так само комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Як відомо, якраз Міністерство фінансів було основним парламентарем у перемовинах з МВФ.

За інформацією ЕП, внесенню подання про відставку передували домовленості про те, що буде з командою заступників Данилюка. Прем’єр-міністр зацікавлений у тому, щоб команда заступників міністра залишилась, а виконуючим обов’язки залишилась перший заступник Оксана Маркарова.

Все це призвело призвела до появи додаткових точок напруги у відносинах України з МВФ. Що буде далі, чи є у України шанс на отримання траншу, і чи дотримається уряд домовленостей? Про це далі.

Секвестр бюджету: бути чи не бути

З початку року держбюджет не виконується за доходами. За даними Державної казначейської служби, за січень-квітень невиконання плану становить 5,1 млрд грн.

Причини для бюджетного просідання криються як в податковій, так і борговій площині.

По-перше, бюджет-2018 року був розрахований на основі того, що Україна залишатиметься у програмі МВФ, отримуватиме як внутрішнє, так і зовнішнє фінансування, а також проведе приватизацію. Але ці дві умови уже не виконуються.

Співрозмовники ЕП у Кабміні кажуть про великі проблеми із фінансуванням дефіциту бюджету. Не вдається виконати план ані з зовнішніх, ані з внутрішніх запозичень, і на фоні боргових проблем дається взнаки наявність в бюджеті апріорі нереалістичних статей доходів — наприклад, 22,3 млрд грн від приватизації.

Нереалістичні доходи лише поглиблюють фіскальні розриви. Останні помітні зі звітності Державної казначейської служби.

За січень-квітень, за даними казначейства, до загального фонду держбюджету вдалося залучити 55 млрд грн із 111,8 млрд грн запланованих. 56 млрд грн недобору припадає на зовнішні запозичення. Надходження від приватизації державного майна склали 47 млн гривень замість запланованих 4,2 млрд грн.

По-друге, бюджет був розрахований на середньорічному курсі 29,3 грн за долар, тоді як з початку року курс тримається на рівні 26 грн за долар, що позначається на показниках доходів від податків з імпорту. За інформацією ЕП, ціна бюджетних втрат через фактор курсу — 3 млрд грн податкових надходжень в місяць.

По третє, платежі з розмитнення газу так само набагато менші ніж минулого року. Якщо в першому кварталі 2017 року НАК Нафтогаз України сплатив з розмитнення понад 12 млрд грн податків до бюджету, то у першому кварталі цього року — лише 3 мільярди гривень.

Зберігається також недобір від внутрішнього акцизу.

Просідання бюджету за доходами та нереалістичність окремих його показників посилює фіскальні ризики та ставить уряд перед необхідністю перегляду бюджету, а точніше, перспективи його секвестру.

Секвестр бюджету — пропорційне зниження бюджетних видатків за всіма статтями бюджету протягом часу, який залишився до закінчення поточного бюджетного року. Секвестр не розповсюджується на захищені статті бюджету —виплату зарплат и пенсій, різних видів соціальних допомог. Причини секвестру — невиконання планів за доходами та перевищенням граничного рівня дефіциту. Секвестр бюджету в Україні здійснювався у 2010 році — посткризовому році в рамках стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні. Пізніше масштабне скорочення видатків було у 2014.

У той же час, збалансований державний бюджет — ключова вимога, за виконання якої МВФ традиційно виділяє фінансування будь-якій країні.

Тобто, у випадку з Україною це означає, що навіть ухвалення закону про Антикорупційний Суд та підвищення тарифів на газ не гарантує отримання траншу. Не буде збалансованого бюджету – не буде траншу.

Одразу після прийняття бюджету на поточний рік МВФ заявив про те що у ньому є значні фіскальні ризики, а саме — швидкозростаючі видатки і нереалістичні доходи.

Сьогодні, за інформацією видання, позиція МВФ залишається незмінною: бюджет-2018 — незбалансований. Як розповідають виданню джерела, знайомі з позицією кредитора, обговорюється доцільність перегляду дефіциту бюджету з поточних 2,5% ВВП до 3,5-4% ВВП.

Наскільки масштабним може бути коригування бюджету, поки що невідомо. Поки уряд взяв курс на мобілізацію усіх додаткових ресурсів для вирівнювання ситуації. Додаткові ресурси вбачаються насамперед податковому напрямку. В залежності від різних факторів – інфляції, курсу, детінізації, зменшення складських запасів у виробників – податкові надходження можуть вирівнятись, а то й частково перекрити недобір за іншим напрямками. Як-от від приватизації.

Однак податкового ресурсу на покриття дефіциту очевидно не вистачить.

Ризики реформ

Події останніх двох тижнів порушують ще дві домовленості України з МВФ: реформу Державної фіскальної служби і реформу охорони здоров’я.

Реформа ДФС. Відповідно до меморандуму України і МВФ, реформа ДФС передбачає нову модель оплати праці працівників Державної фіскальної служби, затвердження Верховною радою закону про надання ДФС права використання непрямих методів перевірки сплати податків соціальних страхових внесків.

Серед зобов’язань також покращення якості податкових перевірок і створення аналітичного відділу з питань управління ризиками. Окрім іншого, меморандум передбачає запуск однорівневої системи розв’язання спорів.

І тут деякий прогрес, насправді, є. В ДФС змінився і підвищився рівень зарплат.

Про стан справ у сфері адміністрування податків свідчить звіт TADAT — звіт оцінки ефективності системи адміністрування податків за методологією МВФ, Світового банку, Єврокомісії та країн ЄС.

Так, ДФС отримала найвищі оцінки за впровадження виключно електронного механізму сплати податків, високий відсоток вчасної сплати ПДВ, якісну систему адміністративного та судового оскарження, публічну звітність.

Найнижчі оцінки — за несистемну роботу з помилками у звітності, відсутність налагодженого обміну інформацією з банками та фінустановами.

Один з найголовніших елементів реформи ДФС — реформа митниці. Передбачалося, що Кабмін затвердить всеохоплючу реформу митниці, але з цим не склалося. Реформу розробляв Мінфін. Уряд спочатку її прийняв, а потім cкасував свою ж постанову.

Справа в тому, що реалізацію усіх цих реформаторських намірів МВФ в Україні бачив саме за умови, що ДФС буде під керівництвом Мінфіну.

Останній конфлікт між міністром фінансів Олександром Данилюком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом різко ускладнив стан справ. Очима МВФ рішення уряду вивести ДФС з-під підпорядкування міністерства фінансів посилює фіскальні ризики для бюджету на поточний рік, а саме, може призвести до неконтрольованого втручання у видаткову частину бюджету.

Реформа охорони здоров’я. Ще один із пунктів меморандуму України з МВФ. Згідно чинного законодавства, вона повинна запрацювати з 1 липня цього року.

Саме з цього дня має початися поступовий перехід від фінансування первинної медичної допомоги за рахунок субвенції з держбюджету до нового формату о фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Він передбачає, що держава оплачуватиме ці послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

За інформацією МОЗ, з 1 липня на новий формат фінансування мають перейти 149 закладів "первинки" у 22 областях України.

"На 149 закладів, з якими сьогодні укладені договори, на друге півріччя буде виділено близько 1,5 млрд грн. Інші заклади охорони здоров’я, як і раніше, будуть фінансуватися через механізм субвенції. Вони повинні підписати договір з НСЗУ до кінця 2018 року", — пояснює голова Національної служби здоров’я Олег Петренко.

Друга хвиля переходу очікується восени. Таким чином до кінця року планується відійти від утримання первинної ланки за рахунок субвенції.

Наразі реформа в зоні ризику. Причини — політичні і фінансові.

Так, Данилюк — політичний союзник Уляни Супрун і реформа охорони здоров’я узгоджена з міністром фінансів. Зміна керівництва в Мінфіні може скоригувати план її запуску.

Другий ризик — фінансовий — ховається у площині скорочення видатків. Якщо буде секвестр — під ніж у першу чергу підуть видатки розвитку — видатки на інфраструктурні проекти, будівництво, малоефектфивні держпрограми і зовсім не виключено, що і реформаторські плани, які потребують додаткового фінансування.

А що без траншу

Головний наслідок заморозки співпраці України з МВФ — зрив планів з виходу на зовнішні ринки запозичень, для того, щоб залучити коштти для рефінансування своїх боргів. У 2018-2019 роках у бюджету високе боргове навантаження.

Виплати зовнішнього суверенного боргу, мільярди доларів

Натиснути для збільшення Джерело: державні органи, оцінки Dragon Capital

Боргові ринки уже відреагували на події, які відбуваються в Україні. Через новини про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка українські облігації 6 червня суттєво подешевшали.

Проте це лише початок і ризики посилюються. Важко спрогнозувати, як економіка України відреагує на новини про продовження паузи у співпраці з МВФ і зупинку реформ.