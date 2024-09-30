Податок для банків "заднім числом", Київ заборгував "Нафтогазу" понад 20 мільярдів

Енергосектор

Група "Нафтогаз" отримала 24,4 млрд грн консолідованого чистого прибутку за перші шість місяців 2024 року, повідомила Група 26 вересня 2024 року [578 млн євро за середнім курсом за цей період – SOE Weekly].

Це майже в чотири рази більше, ніж прибуток Групи за січень-червень 2023 року (6,6 млрд грн, або 165 млн євро за середнім курсом за цей період).

Фінансова звітність була перевірена PwC і доступна на сайті "Нафтогазу".

За даними Групи "Нафтогаз", її консолідований операційний прибуток за січень-червень 2024 року становив 28,9 млрд грн (685 млн євро) порівняно з 14 млрд грн (350 млн євро за середнім обмінним курсом) за січень-червень 2023 року.

Покращення фінансових результатів відбулося насамперед завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти, нафтопродуктів та послуг з розподілу газу, пояснили у Групі.

Крім того, з січня по червень 2024 року компанії Групи сплатили 44 млрд грн (1,04 млрд євро) податків до держбюджету, повідомили в компанії.

[У наших попередніх дайджестах ми повідомляли, що за січень 2024 року "Нафтогаз" сплатив до державного та місцевих бюджетів 6,1 млрд грн (147 млн євро) податків, за лютий 2024 року – 5,3 млрд грн (129 млн євро), за березень 2024 року – 8,3 млрд грн (197 млн євро), за квітень 2024 року – 8 млрд грн (189 млн євро), за травень 2024 року – 9,3 млрд грн (215 млн євро), за червень 2024 року – 9,2 млрд грн (203 млн євро), за липень 2024 року – 6 млрд грн (132 млн євро), за серпень 2024 року – 7,2 млрд грн (174 млн євро).

Як ми повідомляли раніше, у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн (2,1 млрд євро) податків до державного бюджету та ще 6,8 млрд грн (172 млн євро) до місцевих бюджетів.

Як ми писали згодом, Група "Нафтогаз" повідомила, що отримала 23,1 млрд грн (584 млн євро) консолідованого чистого прибутку у 2023 році, що є значним покращенням порівняно зі збитками у 79,1 млрд грн (2,3 млрд євро) у 2022 році. – SOE Weekly.]

Київ заборгував "Нафтогазу" 20,7 млрд грн, частину боргу хочуть реструктуризувати на 15 років. За словами джерел "Економічної правди" ("ЕП"), станом на початок вересня 2024 року "Київтеплоенерго" [належить Київській міській раді – SOE Weekly] заборгувало "Нафтогазу" 20,7 млрд грн (450 млн євро).

Загальна сума боргу складається з трьох основних частин, додає видання. Перша частина – 6,4 млрд грн (139 млн євро) за природний газ, спожитий до 2022 року. Цю частину планують реструктуризувати на 15 років.

Друга частина – понад 7 млрд грн (152 млн євро) – це різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року.

[Можна припустити, що йдеться про суму заборгованості, яка виникла внаслідок різниці між ринковими цінами та адміністративно встановленими пільговими тарифами для населення та інших категорій споживачів, хоча це не до кінця зрозуміло із наведеної інформації. – SOE Weekly.]

Третя – понад 7,2 млрд грн (157 млн євро) – це борг перед "Нафтогаз Трейдинг", який також потенційно може бути врегульований за допомогою мирових угод з розстрочкою платежу до 4 років, також повідомила "ЕП".

[Виходячи з наявної інформації, незрозуміло, чим "третя частина" концептуально відрізняється від "першої" та "другої" частин, і чи може "друга частина" бути реструктуризована так, як "перша частина", або врегульована за допомогою мирових угод, як "третя частина".

Можна було би очікувати, що таку інформацію буден наведено в річних звітах "Нафтогазу" – як правило, в частині обговорення та аналізу з боку менеджменту. Однак, хоча "Нафтогаз" і публікував такі звіти з моменту запуску реформи корпоративного управління у 2014 році (починаючи зі звіту за 2014 рік і далі), він припинив їх публікацію у 2023 році.

Примітно також, що у воєнний час компанія спромоглася продовжити публікацію річних звітів (опубліковавши звіт за 2021 рік у 2022 році), коли у неї не було наглядової ради; проте, припинила публікувати їх після того, як у січні 2023 року отримала нову наглядову раду. – SOE Weekly.]

Джерело "ЕП" зазначило, що левова частка загального боргу накопичилася з 2018 року.

"Серед міст найбільшими боржниками ["Нафтогазу"] на сьогодні є Харків та Київ. І якщо з Харковом все зрозуміло, бо частина людей виїхала, зменшилась сплата за комуналку, то в столиці все навпаки – люди живуть і платять за послуги. Рівень зборів падав лише в перші місяці війни, а потім все вирівнялось.

Виникає питання, звідки взялись такі борги, та якщо київська влада їх не вирішує, то чому вони кладуть [новий] асфальт та перекладають бруківку [замість того, щоби сплачувати борги – SOE Weekly]? По суті, це відбувається за гроші "Нафтогазу", – сказав представник держкомпанії.

За словами джерела "ЕП", на 26 вересня 2024 року було заплановано засідання наглядової ради "Нафтогазу", на якому планували розглянути питання реструктуризації частини боргу. [На момент написання дайджесту "Нафтогаз" не публікував повідомлень про таке засідання чи його рішення. – SOE Weekly.]

Співрозмовник "ЕП" в уряді дивується, чому частину боргу планують реструктуризувати на безпрецедентні 15 років.

"Чому не на 8 чи 10 років, наприклад, чому саме на 15? Жодних вагомих обґрунтувань до такого рішення нема, його ніхто не бачив", – додав він.

[Як ми повідомляли у червні 2024 року, "Нафтогаз" запевнив, що продовжить постачати газ виробникам електроенергії та тепла для підтримки енергосистеми України. За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, компанія має для цього ресурси. При цьому він зазначив, що значною проблемою залишаються борги великих виробників тепла та електроенергії за газ.

"Ми вже постачаємо газ цим компаніям за ціною, встановленою державою. Ці кошти необхідні для стабільності газопостачання, тому вирішення проблеми заборгованості також є нагальним для стабільності системи", – сказав він.

Чернишов також додав, що "Нафтогаз" продовжить стабільно постачати газ київським енергетичним компаніям. За його словами, станом на червень 2024 року Київ на 100% розрахувався за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2023/2024 років. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Як ми писали раніше, уряд зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ за заниженою ціною різним категоріям споживачів, включаючи домогосподарства, теплокомуненерго, деякі теплоелектростанції, непобутових споживачів з оборонного сектору та регіональні газорозподільні компанії. Більшість таких покладених спеціальних обов'язків (ПСО) прив'язані до тривалості воєнного стану.

Також ми писали, що "Нафтогаз" оцінив свої чисті збитки у 2022 році у 40 млрд грн (1,2 млрд євро за середнім курсом за той період). Тоді причиною збитків Чернишов назвав значну дебіторську заборгованість, яка виникла через використання державою обігових коштів "Нафтогазу" для задоволення потреб споживачів енергоносіїв.

За його словами, в основі дебіторської заборгованості компанії лежало три складові: різниця в тарифах (36 млрд грн, або 1,1 млрд євро), борг облгазів та газорозподільних компаній (76 млрд грн, або 2,3 млрд євро) та зобов'язання за виконання спеціальних обов'язків (ПСО) на 2022-2023 роки (158 млрд грн, або 4,8 млрд євро). Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Як ми повідомляли в грудні 2023 року, "ЕП" писала, що, за даними USAID, загальний рівень неврегульованих боргів на ринку газу на початок вересня 2023 року перевищив 190 млрд грн (4,8 млрд євро).

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які були у розпорядженні ЕП, станом на 1 жовтня 2023 року загальний борг перевищив 200 млрд грн (5,2 млрд євро).

"Наша мета – до четвертого кварталу 2025 року поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та скасувати всі ПСО. Це має робитися в комплексі з планомірним врегулюванням боргів на ринку газу і ТКЕ", – заявив тоді заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Однак нещодавно "Нафтогаз" залишив поточний тариф на газ для населення незмінним щонайменше ще на рік. Як і раніше, клієнти можуть купувати кубометр газу за 7,96 грн з ПДВ (0,17 євроцентів). Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Подальше постачання газу за пільговим тарифом, ймовірно, призведе до відповідних збитків для "Нафтогазу", навіть якщо виробники тепла та електроенергії й розраховуватимуться за газ. – SOE Weekly.]