НБУ критикує підвищення податку на прибуток банків до 50%: оголосять пропозиції

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.

Про це повідомляє глава НБУ Андрій Пишний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ризики від такого кроку для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий і його треба підтримати", - сказав Пишний.

За його словами, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів.

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Пишний також заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, коштом купівлі ОВДП.

"До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень", - анонсував глава НБУ.

Крім того, він зазначив, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

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Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.