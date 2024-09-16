Комітет ВР повернув 50% податку на прибуток банків у податковий законопроєкт
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Так, оновлена версія пакету податків передбачає наступні норми:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
На цей рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному 2025 році.
Крім того, за його словами, Мінфін все ж погодився на податок для банків.
Нагадаємо:
У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.
Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.
Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.
У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
Економічна правда.