Комітет ВР повернув 50% податку на прибуток банків у податковий законопроєкт

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Так, оновлена версія пакету податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

На цей рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному 2025 році.

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Крім того, за його словами, Мінфін все ж погодився на податок для банків.

Нагадаємо:

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

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Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Економічна правда.