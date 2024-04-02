Яблуко розбрату. Як світ бореться з монополією Apple і що це дасть користувачам

У 2008 році Apple представила платформу цифрової дистрибуції – App Store. Тоді ж компанія запровадила правила, які унеможливлювали встановлення поза нею будь-якого застосунку на iPhone, iPod чи iPad.

У той час екосистема Apple нагадувала середньовічне місто. Оточене високими мурами з функціональних обмежень, воно ускладнювало взаємодію з пристроями інших виробників. Не дивно, що користувачі iPhone віддавали перевагу іншим продуктам від Apple, адже вони добре працювали лише один з одним.

Ринок мобільних застосунків стрімко зростав, iPhone здобували дедалі більшу популярність, а App Store так і лишався "брамою середньовічного міста". Річ у тім, що платформа була не лише єдиним способом встановити програми на iPhone, а й стягувала 30% комісії за всі покупки в ній.

Однак часи змінюються. Регулятори заговорили про монопольне становище корпорації і почали штурм "фортеці". Розслідування, штрафи та антимонопольні закони стали зброєю в боротьбі за вільний ринок мобільних застосунків.

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Європейський Союз зобов'язав Apple дозволити альтернативні магазини додатків на iPhone. Сполучені Штати та інші країни розглядають подібні заходи. Для американської корпорації це може обернутися втратою десятків мільярдів доларів. Чи вдасться "середньовічному місту" Apple зберегти свою велич? Чи зможе воно адаптуватися до нового світу, де панують принципи відкритої конкуренції?

Хороший бізнес на застосунках

За майже 16 років існування App Store споживчі витрати на мобільні застосунки в ньому зростали з року в рік. У 2023 році ця цифра досягла 89,3 млрд дол, що на 2,8% більше, ніж роком раніше. Виходячи з цього, минулорічна комісійна винагорода Apple може становити близько 24 млрд дол.

Хоча App Store менший за кількістю користувачів та завантажень застосунків, ніж Google Play Store, саме на перший припадає найбільше витрат споживачів. Наприклад, у 2021 році платформа американської корпорації отримала 85 млрд дол доходів, а Google Play – лише 47 млрд дол.

Доходи від підписок за рік також показали, що користувачі iOS витрачають значно більше, ніж власники пристроїв, які працюють на Android. Перші згенерували 13,5 млрд дол за підписки в застосунках, тоді як користувачі магазину Google Play – майже 5 млрд дол.

За таких умов при меншій кількості користувачів Apple генерує більше доходів для себе та розробників, які завантажують свої застосунки в App Store.

Це пояснюється тим, що користувачі iOS витрачають значно більше, ніж їхні колеги з Android. Цілком зрозуміло, що розробники частіше надають перевагу App Store.

Однак за останні кілька років компанія Apple була втягнута в кілька судових справ через високу комісію App Store, яка становила 30% для всіх розробників. Як наслідок, у березні 2024 року американська корпорація знизила цю ставку до 15% для розробників, перший дохід яких сягнув 1 млн дол. Такими є переважна більшість розробників в Apple App Store.

Утім, запроваджені зміни глобально не вплинули на ситуацію з постійними звинуваченнями Apple у створенні монопольного становища, адже донедавна користувачі не мали змоги завантажити на пристрої корпорації жоден застосунок поза App Store.

Судові позови та нові закони

Початок 2024 року для Apple видався ненайкращим. 4 березня Європейський Союз звинуватив компанію в порушені антимонопольних правил, оштрафувавши виробника iPhone не рекордні 1,84 млрд євро.

Базова сума штрафу становила 40 млн євро, а покарання на 1,84 млрд євро Єврокомісія обрала як "фактор стримування", аби виявлені порушення не повторювалися.

В Apple таке рішення розкритикували та пообіцяли оскаржувати його в суді. Проте всім зрозуміло, що на оскарження можуть піти роки. Саме стільки Єврокомісія проводила антимонопольне розслідування проти американської корпорації.

Ще у 2019 році Spotify звинуватила каліфорнійську компанію в нечесній конкуренції. Стримінговий сервіс поскаржився, що Apple перешкоджала в інформуванні користувачів про альтернативні способи оплати, та на комісію 30%, яку вона бере за покупки в App Store. Тимчасом власний сервіс Apple Music не платить цей збір.

У рішенні Єврокомісії йшлося, що Apple зловживає своїм "провідним становищем" як дистриб'ютор застосунків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають "вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на стримінгове прослуховування музики".

"Це незаконно і це вплинуло на мільйони європейських споживачів", – заявила комісарка ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій Маргрет Вестагер.

Apple опинилася в ситуації, коли їй потрібно послабити обмеження і допустити конкурентів у свої пристрої GettyImages

Конфлікт Spotify та Apple насамперед стосується користувачів країн-членів Євросоюзу та їх закону про цифрові ринки (DMA). Крім того, у судовому протистоянні між Apple та Epic Games, коли остання у 2020 році хотіла через суд скасувати 30-відсоткову комісію в App Store, федеральний суддя не підтримав це рішення, але постановив, що виробник iPhone порушує антимонопольне законодавство Каліфорнії.

Порушення законодавства також стосувалося перешкоджань виробникам застосунків надавати альтернативні способи оплати послуг. На початку 2024 року Apple запровадила нові правила для американського App Store, які дозволяють розробникам додавати у свої застосунки посилання або кнопки, які перенаправляють користувачів на зовнішні сайти для здійснення покупок.

Однак Apple продовжує стягувати комісію і за ці транзакції. Ставка комісії становить 12% для учасників програми App Store для малого бізнесу та 27% – для інших додатків. Для європейського ринку ставка знизилася з 30% до 17% та до 10% – для програм з категорії "малий бізнес". Утім, розробники застосунків для iOS досі змушені сплачувати 3% за обробку платежів від користувачів через систему App Store.

Apple можуть оштрафувати і в інших країнах. У Нідерландах місцевий регулятор звинуватив компанію в порушенні антимонопольного законодавства, коли та не дозволила сервісу Tinder використовувати платіжні системи поза App Store.

Замість того, щоб дозволити іншим платіжним системам обробляти платежі, Apple знизила свою комісію до 27% від ціни, сплаченої за одного користувача. Однак голландські регулятори визнали цей крок неправомірним і у 2023 році оштрафували Apple на 50 млн євро.

Подібна ситуація трапилася в Південній Кореї. Там ухвалили закон, який змушує Apple дозволити альтернативні платіжні системи. У відповідь компанія знизила свою комісію до 26%, а телекомунікаційний регулятор країни пригрозив технологічному гіганту штрафом 15,4 млн дол.

Такі прецеденти породили роздуми серед урядів інших країн щодо зміни законодавства, висунення вимоги запровадити альтернативні варіанти оплати або зменшення комісії.

Проте Apple не визнає своєї провини, переконуючи, що сформовані раніше правила App Store ніяк не шкодять кінцевому користувачу чи виробникам застосунків. Ба більше, як у випадку з ЄС, компанія переконує, що насправді Єврокомісія не знайшла жодних правдивих доказів шкоди споживачам та ігнорує реалії ринку, який є конкурентоспроможним та швидко зростає.

Новий позов Мінʼюсту США та DMA

Наприкінці березня Міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали ще один позов проти технологічного гіганта, звинувативши його у свідомому використанні свого "панівного становища" на ринку смартфонів для ускладнення переходу споживачів на інші пристрої.

Як би іронічно це не звучало, але те, до чого компанія рухалася роками, створюючи власну екосистему, яка має стимулювати користувача надавати перевагу саме продукції Apple, тепер є головним аргументом федеральної влади Сполучених Штатів проти неї.

Влада США звинувачує компанію в тому, що її позиції на ринку смартфонів зумовленні не тільки випередженням конкурентів, а й порушенням федерального антимонопольного законодавства. За словами генерального прокурора Америки Мерріка Гарланда, Apple використовує стратегію, засновану на антиконкурентній поведінці, яка шкодить і споживачам, і розробникам.

У позові йдеться, що Apple впливає на роботу браузерів, відеозв'язку, підписок на новини, розваги, автопослуги, рекламу. Якщо суд стане на бік американського уряду, Apple загрожує руйнація екосистеми взаємодії між пристроями та сервісами. Проте довести суду свої звинувачення Мінʼюсту буде складно.

Крім нового позову від Мінʼюсту США, ще одним викликом для Apple став закон ЄС про цифрові ринки. Нові правила від європейського регулятора, зокрема те, що в ЄС Apple тепер зобовʼязана надавати власникам iPhone та iPad доступ до сторонніх магазинів застосунків, не стали для компанії сюрпризом.

Apple довго вела діалог з ЄС, намагаючись залишити свою операційну систему закритою від сторонніх застосунків. Однак DMA почав діяти і Apple довелося запровадити зміни відповідно до законодавства.

Проте компанія не бажає здаватися, втрачаючи своїх клієнтів App Store. Фірма зберегла комісію за встановлення застосунків і платежі навіть поза межами App Store: розробники мають сплатити по 0,5 євро за кожне щорічне встановлення програми після 1 млн завантажень, а також 17% комісії за покупки.

Якщо європейські регулятори доведуть, що такі дії компанії є черговим порушенням закону, то їй загрожує штраф у розмірі 10% її світового річного доходу, який у 2023 році становив майже 400 млрд дол.