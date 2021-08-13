Adidas продає свій бренд Reebok за 2,1 мільярда євро

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Німецька компанія Adidas заявила, що домовилась про продаж свого бренду спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok американській Authentic Brands Group на загальну суму до 2,1 млрд євро.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Adidas.

Зазначається, що сторони очікують закрити угоду у першому кварталі 2022 року.

При цьому, Adidas планує направити основну частину коштів від продажу Reebok на заохочення акціонерів.

"Reebok - цінна частина Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд та команда зробили для нашої компанії. З цією зміною власника ми вважаємо, що бренд Reebok матиме хороші позиції для довгострокового успіху", - заявив гендиректор Adidas Каспер Рорстед.

Водночас засновник компанії Authentic Brands Group Джеймі Солтер заявив, що для них продовження історії Reebok - "велика честь".

"Це важлива віха для компанії ABG, і ми прагнемо зберегти цілісність, інновації та цінності Reebok. Ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з командою Reebok, щоб розвивати успіх бренду", - сказав він.

Американська Authentic Brands Group володіє, зокрема, спортивним журналом Sports Illustrated, виробником тенісного спорядження Prince та брендами одягу Forever 21 і Juicy Couture.

Повідомляється також, що Adidas придбав бренд Reebok у 2006 році за 3,8 млрд дол.

Про свій намір продати бренд Adidas офіційно оголосила в лютому 2021 року. Таке рішення ухвалили у процесі розробки нової п'ятирічної стратегії.

Тоді йшлося про те, що компанія планує зосередити свої зусилля на подальшому зміцненні позицій бренду Adidas на світовому ринку спортивних товарів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу бренду Reebok.

Економічна правда