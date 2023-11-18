Агенти на мільярд: скільки заробляють футбольні посередники в Україні і світі

Після кількох років спаду, який супроводжувався скороченням зарплат та урізанням трансферних бюджетів футбольний ринок повертається у велику гру. Разом із прибутками FIFA від телетрансляцій і проведення великих турнірів, рекордними спонсорськими угодами та новими рекламними контрактами стрімко зростають і суми в чеках за переходи футболістів.

І якщо високі витрати в Саудівській Аравії на трансфери цього літа здивували багатьох, то у європейських лігах переходи за 60-100 млн євро і більше – уже давно не дивина: за минуле літо таких було щонайменше 20.

До елітної категорії можна віднести й перехід взимку українського півзахисника Михайла Мудрика, за якого Chelsea заплатив "Шахтарю" 70 млн євро. Ще по 5 млн євро "гірники" отримуватимуть в якості бонусів кожен раз, коли українець ставатиме з "пенсіонерами" чемпіоном Англії або Ліги чемпіонів. Ця опція діятиме, поки "Шахтар" сумарно не отримає 30 млн євро.

Зі зростанням цінників на футболістів збільшуються і гонорари їхніх агентів. Так, влітку 2022 року клуби витратили на гравців 5 млрд дол, а посередники загалом заробили на комісійних майже 500 млн дол. За підсумками минулого року агенти отримали у вигляді комісійних рекордні 623 млн дол.

Вплив агентів, які часто супроводжують футболістів впродовж усієї їхньої кар’єри та допомагають гравцям інвестувати зароблені гроші, вже не один рік турбує FIFA, яка непокоїться тим, що "величезні суми витікають із футбольної індустрії". Саме тому президент FIFA Джанні Інфантіно оголосив реформу ринку посередників своїм пріоритетом, суттєво оновивши правила роботи.

Як з 1 жовтня змінився регламент роботи агентського бізнесу? Кого вважають найкращими агентами у світі та як цей ринок функціонує в Україні?

Скільки заробляють агенти?

Щороку FIFA звітує про кількість переходів у професійному футболі, окремо акцентуючи увагу на доходах агентів. Після пандемії обидва показники б’ють рекорди. Лише з 1 червня по 1 вересня 2023-го на трансфери клуби по всьому світу витратили рекордні 7,36 млрд дол – на 50% більше, ніж торік, і на 27% більше, ніж у "доковідному" 2019-му.

Гонорари посередників також рекордні – за літо цифра сягнула 697 млн дол, а загальна сума виплаченої їм винагороди у 2023 році досягла 850 млн дол. Таким чином, комісійні агентам перевищують 10% від загальних витрат на трансфери. Ще 10 років тому цей показник становив 5,8%.

"Попри те, що до завершення 2023 року більше 3 місяців, загальна сума гонорарів уже сягнула 865 мільйонів доларів – це на 40% більше, ніж торік", – зазначають у FIFA. Але спеціальна комісія федерації рахує лише гонорари, сплачені агентам за міжнародні трансфери, не враховуючи премії за переходи у межах однієї асоціації та інші виплати. Тобто, сумарний дохід усіх посередників у світі може бути значно більшим.

Жорже Мендеша 10 років поспіль визнавали агентом року Getty Images

Про вплив агентств та окремих посередників на індустрію свідчить і те, що лише за минулий рік вони були залучені до 4139 міжнародних трансферів гравців-професіоналів – понад 20% від загальної кількості. Більше того, торік з 17240 гравців, які поїхали грати за кордон, 2886 (16,9%) представляли або допомагали посередники.

Ростуть фінансові показники і в жіночому футболі (106 трансферів за участю агентів у 2022 році), але заробітки там у рази нижчі – за увесь минулий рік менше 1 млн дол. Але при цьому посередників у трансферах жінок залучають частіше, ніж у чоловічому футболі – 22,3% випадків проти 15,3%.

Скільки заробляє посередник? За даними FIFA, торік агенти у понад 90% випадків отримували менше 1 млн дол комісійних за трансфер, при цьому більшість заробляла у межах 100 тис дол за перехід. І лише 150 угод принесли агентам понад 1 млн дол комісійних.

Найбільше заробляють посередники, які працюють з європейськими клубами – торік на витрати команд, що входять до асоціацій-членів UEFA, припало 96% всіх агентських комісійних. Зокрема, на витрати клубів що грають в лігах Англії, Італії, Португалії, Іспанії, Німеччини та Франції припало 80%.

Найчастіше під час оформлення угод футболістів представляють саме агенти (56% контрактів у 2022 році). Далі за популярністю йдуть трансфери, в яких посередника має лише клуб, що підписує гравця (20%). У 13% випадків агента мали і футболіст, і клуб, який здійснює трансфер. І лише у 2% випадків усі три сторони – і гравець, і обидва клуби, між якими підписується угода, залучали посередника.

FIFA звертає увагу на цікавий факт – залучення агентів до угод залежить від зарплат у контрактах гравців. Так, 58% трансферів футболістів із річною зарплатнею у понад 5 млн дол оформлювали за участю агентів.

Буває і так, що посередник може отримати від клубу-покупця більше, ніж його клієнт за рік. Зокрема, від літнього переходу француза Маркуса Тюрама вільним агентом в міланський Inter компанія Sport Cover, що його представляє, отримала 8 млн євро комісійних – так клуб хотів віддячити за те, що гравець обрав саме їх. При цьому сам Тюрам зароблятиме 6 млн євро на рік.

А Barcelona лише за літо 2022-го – після трансферу поляка Роберта Левандовського та продовження контракту з французом Усманом Дембеле – виплатила агентам понад 10 млн євро.

Які агентства домінують у світі?

За оцінками Forbes 2022 року, найкращим спортивним агентством світу за розміром зароблених комісійних є американська компанія CAA (максимальні комісійні – 970 млн дол), яка заробляє переважно в Штатах на угодах в американському футболі, хокеї, баскетболі та бейсболі, маючи угоди з такими зірками, як Сідні Кросбі та Девін Букер.

Проте CAA вирішила розширити свій вплив і на футбол, поглинувши у червні 2022-го за 750 млн дол агентство ICM Partners, яке серед клієнтів має таких зірок АПЛ, як Джек Грілліш (Manchester City) та Сон Хин Мін (Tottenham).

Перед цим ICM у 2020 році придбало агентство Stellar Sports, яке на той час було лідером на цьому ринку. Заснував Stellar Sports британський агент Джонатан Барнетт, який прийшов у спорт зі співпраці з гравцем у крикет Брайаном Лірою, потім вивів на світовий рівень боксера Ленокса Льюїса, а згодом перейшов у футбол, де серед його клієнтів – Гріліш, Гарет Бейл та Джордан Пікфорд.

У 2013 році Барнетт організував трансфер Бейла із Tottenham в Real Madrid за рекордні на той час 86 млн фунтів стерлінгів.

Агент Гріліша й Бейла Барнетт заробив на комісійних 140 мільйонів доларів. Getty Images

Барнетт вважається найавторитетнішим британським агентом та одним із найбагатших у світі – станом на грудень 2020-го він заробив на комісійних 140 млн дол, а у 2019-му Forbes називав його найвпливовішим агентом світу. До об’єднання з CAA він керував ICM Stellar Sports.

Тепер же CAA та ICM Stellar Sports працюють на футбольному ринку під брендом CAA Stellar, співпрацюючи, за даними Transfermarkt, із 800 гравцями вартість яких становить 1,9 млрд дол. Найдорожчий клієнт – Едуардо Камавінга з Real Madrid із трансферною вартістю в 90 млн євро.

Другим найвпливовішим агентством 2022 року Forbes назвав ще одну американську компанію, Wasserman (комісійні – 733 млн дол). Wasserman стрімко наздоганяє CAA, за рахунок провідних позицій в хокеї, жіночому футболі та баскетболі, а також – завдяки поглинанню менших агентств: Key Sports та Acme World Sports.

За даними Transfermarkt, Wasserman має найбільше клієнтів у світовому футболі – 840, а їхня загальна трансферна вартість сягає 1,7 млрд євро. Серед головних зірок – Федеріко Вальверде з Real Madrid (100 млн євро) та Натан Аке з Manchester City (42 млн євро).

Не менш іменитим є агентство Gestifute Жорже Мендеша, яке веде справи більшості футболістів збірної Португалії та спеціалізується на португальському і південноамериканському ринках.

Хоча Gestifute і має менше клієнтів у порівнянні з конкурентами (129), воно отримало визнання завдяки тому, що співпрацює з 5-разовим володарем "Золотого м’яча" Кріштіану Роналду та тренером Жозе Моурінью. Їхні успіхи, а також трансфери Роналду спочатку в Real Madrid, а потім в Juventus, допомогли Мендешу 10 років поспіль (2010-2020) отримувати нагороду кращого агента року від Globe Soccer Awards.

57-річний Мендеш прийшов у футбольний бізнес у 1996-му випадково – тоді він у своєму барі на півночі Португалії зустрів воротаря Vitoria de Guimaraes Нуно Еспіріту Санту, згодом організувавши його перехід до іспанського Deportivo.

Жорже залучав до свого агентства все більше португальських гравців, а остаточно вийшов на міжнародний рівень у 2002 році, після трансферу Уго Віана із Sporting до Newcastle за 12 млн фунтів стерлінгів.

Мендеш їздив по футбольних школах та молодіжних командах по всій Португалії: там він знайшов молодих талантів, які згодом стали зірками світового рівня – Кріштіану Роналду та Рікарду Куарежма. Саме співпраця з ними, а також з Моурінью, допомогла Жорже отримати статус суперагента та заробити на комісійних щонайменше 100 млн дол (станом на грудень 2020-го).

Кріштіану Роналду разом із агентом Мендешом та родиною, жовтень 2015 Getty Images

Зараз, окрім Роналду, найдорожчими гравцями Gestifute є Рубен Діаш та Бернарду Сілва (по 80 млн євро).

Як FIFA обмежує прибутки на трансферах?

На тлі рекордних доходів посередників у FIFA вирішили, що можуть і собі відірвати шматок "пирога", запровадивши обов’язкові платні ліцензії та іспити для агентів, при цьому чітко прописавши, скільки ті можуть отримати комісійних від річної зарплати свого клієнта.

Ще у 2021 році очільник федерації Інфантіно говорив про плани обмежити право агенту представляти обидва клуби під час трансферу, аби він не маніпулював ринком, скаржачись також на те, що великі суми із мільйонних доходів агентів "виводяться із футбольного світу".

Зрештою новий регламент (FFAR), котрий представили під час ЧС у Катарі, частково запрацював з 9 січня 2023-го. За даними британських ЗМІ, перед публікацією документа FIFA провела консультації з 14 агентствами та 24 їхніми представниками. Серед них, зокрема, був і Джонатан Барнетт. Проте сам Барнетт заперечив, що це були консультації.

"Розумію, що моє ім'я є в цьому списку, але жодних консультацій не було. На зустрічі нам просто сказали, що вони збираються робити. Після цього я пішов. FIFA може вважати це консультаціями, але ви не знайдете такого визначення цього слова в словнику англійської мови", – обурився агент.

Під час "мундіалю" в Катарі Інфантіно презентував нові правила роботи для агентів Getty Images

За новими правилами, агент, який представляє футболіста, котрий заробляє понад 200 тис дол на рік, може претендувати не більше, ніж на 3% відрахувань від гонорарів клієнта. Якщо ж зарплата футболіста перевищує 200 тис на рік, агентам діставатиметься не більше 5%. Раніше розмір комісійних майже не регламентувався.

Є й обмеження щодо трансферів. Якщо агент під час переходу футболіста з клубу до клубу представляв інтереси гравця і сторони-покупця, його винагорода не перевищуватиме 6% від суми трансферу. А якщо ж агент виступає на боці клубу-продавця, то до 10%.

1 жовтня нові правила повністю набули чинності. Відтермінування знадобилось, щоб більшість агентів могли виконати одну з головних вимог регламенту – отримати ліцензію FIFA. Для цього довелось скласти письмовий іспит та сплатити щорічний збір (у 2023 році – це 600 дол). Після отримання ліцензії агента вносять до новоствореної бази – наразі там вже близько 4500 осіб, зокрема, і щонайменше 16 українських. Скласти іспит можна і після 1 жовтня, тому база поновлюватиметься.

Також за новими правилами тепер усі трансферні платежі мають проходити через клірингову палату FIFA. Це допоможе забезпечити прозорість як окремих угод, так і ринку загалом. З цією ж метою FIFA зобов'язала агентів надавати повні списки клієнтів, терміни дії контрактів із ними та відомості про отримані суми. Федерація планує оприлюднювати цю інформацію.

Таке оновлення правил не сподобалось агентській спільноті – і вони почали оскаржувати політику FIFA в судах. "Ми не можемо сидіти склавши руки, коли одна організація прагне знищити всю нашу професію. Таким чином, ми ініціювали судовий позов проти FFAR з наміром в кінцевому підсумку змусити європейський суд заблокувати ці правила в усьому ЄС", – заявили в Європейській асоціації футбольних агентів (EFAA).

Але головну судову баталію – в Спортивному арбітражному суді (СAS) – асоціація програла. CAS відхилив скаргу агентів, що нові правила шкодять конкуренції та порушують закони ЄС. Єврокомісія підтвердила право FIFA на певну свободу дій у регулюванні спорту.

Суд ЄС також визнав, що FIFA має право вимагати від футбольних агентів підпорядкування режиму ліцензування, який "гарантує єдині міжнародні стандарти професійних та етичних правил".

За даними FIFA, суди Бельгії, Чехії, Іспанії, Нідерландів та Швейцарії відхилили судові заборони проти нових правил як на національному, так і на міжнародному рівнях. Єдиним винятком із повного впровадження FFAR поки є Німеччина, де місцевий суд виніс попередню заборону.

Важливе нововведення, яке агенти сприйняли більш-менш позитивно, – у разі успішного складання іспиту усі суперечки посередників щодо трансферів розглядатиме Палата агентів Футбольного трибуналу. Раніше вони не могли цього робити, і їм доводилося звертатись до CAS або в цивільні суди.

"Це має гарантувати, що будь-які конфлікти, пов'язані з послугами футбольних агентів, вирішуватимуться справедливо і на рівних умовах для всіх учасників міжнародної трансферної системи", – обіцяють у FIFA.

Агентський ринок в Україні: домінація ProStar

За даними Transfermarkt, лідером за кількістю клієнтів серед українських агентств є ProStar Вадима Шаблія. Компанія працює з понад 400 футболістами (переважно, з України, також є представники країн колишнього СРСР) сумарною ринковою вартістю у 250 млн євро.

Футболісти, котрі співпрацюють з ProStar, представляють ледь не всі клуби Української прем’єр-ліги. Найдорожчими є гравці "Шахтаря", "Динамо" та "Зорі" (Матвієнко, Бущан, Шапаренко, Буяльський, Зубков, Степаненко, Батагов та інші).

Також ProStar веде трансферні справи українських легіонерів: зокрема, Віталія Миколенка (25 млн євро – найдорожчий гравець агентства, його перехід із "Динамо" в Everton за 23,5 млн євро – один із найдорожчих трансферів агентства в останні роки), Руслана Маліновського (10 млн євро), Едуарда Соболя (2,5 млн євро) та Сергія Кривцова (2 млн євро).

Віталій Миколенко разом із Вадимом Шаблієм після підписання контракту з Everton Instagram Шаблія

Крім цього, співпрацюють з агентством наставник української національної збірної Сергій Ребров, тренер "Карпат" Мирон Маркевич та екстренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен.

За даними Transfermarkt, за кількістю гравців на контракті ProStar – четверта у світі, поступаючись лише вже згаданим Wasserman та CAA Stellar, а також британській Unique Sports Group (463 гравці вартістю 900 млн євро).

Агенти Вадим Шаблій і Сергій Серебренников разом із Русланом Маліновським після його трансферу в Genoa Instagram Шаблія

Агентство Шаблія також серед лідерів за присутністю футболістів у клубах-учасниках цьогорічних Ліги чемпіонів (6 місце, 16 гравців вартістю 54 млн євро) та Ліги конференцій (очолює список із 27 футболістами вартістю 18,2 млн євро). А за загальною кількістю переходів цього літа (купівля та оренда) ProStar замикає топ-5 із 154 трансферами.

Другим в Україні за кількістю футболістів та їхньою ринковою вартістю (53 гравці на 73 млн євро) йде Alik Football Management (агенти Олексій Альохін, Олексій Люндовський та Ігор Кривенко).

Серед головних трансферів компанії за останній рік – уже згаданий перехід до Chelsea Михайла Мудрика, а також переїзд до іспанської Girona найкращого бомбардира попередніх двох сезонів УПЛ Артема Довбика з "Дніпра-1" за 7,75 млн євро.