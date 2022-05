Reebok продав свої активи у Росії турецькому партнеру з потрійним дисконтом

Турецький холдинг FLO Retailing отримав контроль над російським підрозділом Reebok після підписання з компанією угоди про випуск на фабриках Туреччини продукції під цим брендом для низки країн.

Про це пише Коммерсантъ з посиланням на джерела.

Газета зазначає, що експерти оцінили вартість понад 100 магазинів бренду в Росії приблизно в 1,5 млрд рублів, але вважають, що сума угоди була втричі меншою.

Гендиректор "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров оцінює вартість мережі в 1,5 млрд руб, але не виключає, що сума угоди склала не більше 500 млн руб.

"Активи у Росії продати зараз вкрай складно. Reebok вдалося знайти партнера, у якого зберігаються бізнес-інтереси у Росії", - каже він.

За словами співрозмовника, близького до турецької групи, угоду вже закрито, новий власник отримав 100 торгових точок мережі Reebok і має намір перейменувати магазини, зберігши бренд.

У FLO Retailing та Reebok на запит газети не відповіли.

Турецьку компанію заснував на початку 1960-х років Ахмет Зійлан, вона працює у 21 країні. Рітейлер управляє взуттєвими мережами Flo, Sport in Street та великим німецьким брендом Reno, володіє марками US. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

12 травня турецьке видання Yeni Safak повідомило, що Reebok підписав з FLO угоду, за якою турецький холдинг вироблятиме продукцію бренду для 12 країн.

Reebok з 2005 року входив до структур adidas, у березні 2022 року бренд продали американській Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд.

Компанія у березні призупинила роботу на російському ринку.

В одному з маркетплейсів виданню повідомили, що продовжують закуповувати товари Reebok у офіційного дистриб'ютора, інформації про зміну постачальника вони не отримували.

Співрозмовник серед великих ритейлерів заявив, що спортивні бренди adidas, Nike, Reebok припинили постачання в Росію, а зараз розпродаються товарні запаси.

Економічна правда