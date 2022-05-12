Nike припиняє співпрацю з московським "Спартаком"

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Компанія Nike вирішила завершити співпрацю із московським "Спартаком" через санкції УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба "Спартака".

"Компанія Nike повідомила ФК "Спартак" про припинення спонсорського контракту у зв'язку з тим, що, відповідно до вердикту УЄФА, наш клуб не зможе брати участь у єврокубках наступного сезону", – йдеться у повідомленні.

"Керівництво комерційного напряму "Спартака" веде роботу з пошуку нового постачальника екіпіровки", – зазначається у повідомленні.

Компанія Nike була технічним спонсором "Спартака" із 2005 року.

У сезоні-2021/22 "Спартак" дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, однак через війну Росії в Україні УЄФА відсторонив московський клуб від подальшої участі в турнірі.

Пізніше Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про рішення не допустити російські клуби до участі у європейських клубних турнірах у рамках сезону-2022/23.

Економічна правда