Nike не продовжив договір із найбільшим франчайзі в РФ: та змушена закрити усі магазини під брендом

Компанія Nike - американський виробник спортивного взуття та одягу - не продовжила договір з найбільшим франчайзі в Росії Inventive Retail Group. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на листа президента IRG Тихона Смикова співробітникам компанії.

Зазначається, що Inventive Retail Group належить найбільша у РФ монобрендова мережа магазинів американського ритейлера. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.

У листі рішення американської компанії пояснюється нездатністю Nike "в найближчому майбутньому" організувати постачання товарів до Росії.

"У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити всі свої магазини під цим брендом", - заявив Смиков.

За його словами, ці повідомлення стали для нього таким же ударом, як і для всіх співробітників. Смиков нагадав, що спільний з американським партнером бізнес було розпочато 10 років тому, весь цей час "з любов'ю вибудовували в країні найкращу мережу магазинів", але тепер вона не зможе існувати.

PR-директор IRG Людмила Семушина підтвердила "Ведомостям", що постачання продукції Nike припинено, а сам товар перебуває у дефіциті.

Вона повідомила, що компанія не зможе "продовжувати підтримувати роботу монобрендових магазинів" і змушена буде їх закрити. Семушина відмовилася коментувати стосунки із виробником.

Представник американського ритейлера у відповідь на запит газети повідомив, що Nike прийняла рішення не продовжувати існуючі та не вступати в нові ділові взаємини, включаючи UP&Run (входить до IRG) у зв'язку з операційними складнощами.

Ділова активність у Росії припинена, але компанія продовжує здійснювати всі виплати своїм співробітникам, сказав представник компанії.

На думку директора ритейл-департаменту Core.XP Марини Малахатько, відмова від продовження угоди з IRG загалом може означати вихід Nike з російського ринку.

З березня по травень кількість монобрендових магазинів Nike у РФ вже скоротилася зі 116 до 56, за даними на сайті компанії. З них 19 тимчасово зачинено. IRG управляє 37 торговими точками Nike. З інформації на сайті групи випливає, що дев'ять магазинів наразі не працюють.

Економічна правда