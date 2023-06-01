Що змінилося з 1 червня в Україні: тарифи, пенсії та нові правила для водіїв

Протягом червня в Україні відбудеться чимало змін для населення. ЕП детально описує всі нововведення.

З 1 червня на українців чекає підвищення тарифів на електропостачання. Працюючі пенсіонери отримають доплати, а для майбутніх водіїв діятимуть нові правила складання практичного іспиту у Сервісних центрах.

Підвищення тарифів на електрику Наприкінці травня Кабінет міністрів затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення. З 1 червня приватні домогосподарства платитимуть за новим єдиним тарифом – 2,64 грн/кВт-год. Попередні тарифи діяли з 2017 року і залежали від обсягів споживання електроенергії. Ті споживачі, які використали менше ніж 250 кВт-год на місяць, сплачували 1,44 грн/кВт-год, а якщо більше – 1,68 грн за кВт-год. Рішення про підняття тарифу профільний міністр Герман Галущенко пояснив необхідністю акумулювання ресурсів для відновлення зруйнованої чи пошкодженої енергетичної інфраструктури. "Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону", – сказав міністр. В Україні очікується дефіцит електрики: коли можливі відключення та як допомогти енергосистемі Хай там як, а з 30 червня українців чекають ще одні зміни у тарифах на електроенергію. Мова не про домогосподарства, а про бізнес. 31 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення скасувати цінові обмеження на електроенергію, так звані прайс-кепи. Тобто бізнес зможе продавати електроенергію за необмеженими цінами. Для населення 1 червня могло принести ще більше поганих новин. 31 травня НКРЕКП мала розглянути питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання. Однак, через необхідність відкоригувати тарифи після змін ціни на електроенергію, розгляд цього питання відклали на 14 червня.

Збільшення розміру пенсій У червні доплати до пенсії отримають працюючі пенсіонери, для яких здійснено автоматичний перерахунок з 1 квітня 2023 року. Під автоматичний перерахунок підпадають: ті, хто після призначення пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2023 року набули додаткові два роки страхового стажу;

ті, хто відпрацював менше ніж два роки, проте з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Реформа пенсійної системи: складні часи вимагають системних рішень Пенсіонери отримають надбавку одразу за три місяці: квітень, травень і червень. Чому одразу за три місяці? Річ у тім, що органи Пенсійного фонду отримали звітну інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2023 року лише в травні. Суми доплат будуть різними, адже вони залежать від стажу, зарплати та розміру пенсії. Наступний етап підвищення пенсій заплановано на 1 липня.

Нові правила для майбутніх водіїв З 1 червня Міністерство внутрішніх справ (МВС) запустило двомісячний пілотний проєкт "прозорих іспитів" у Сервісних центрах МВС. Цей проєкт впроваджуватиметься поетапно. Спочатку він запрацює у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях, а надалі (вересень-жовтень 2023 року) – по всій Україні. У рамках реалізації проєкту відбудуться наступні зміни: оновлена система попереднього запису – перевірити наявність талонів на здачу іспиту можна буде онлайн;

класи для теоретичних іспитів облаштовуватимуть камерами із записом звуку, повним охопленням й ідентифікацією особи за FACE ID;

змінена послідовність питань в білетах, яка оновлюватиметься за випадковою послідовністю варіантів;

авто для іспитів категорії "В" (легкові автомобілі) обладнані відеореєстраторами попереду та позаду машини, камерою спостереження в салоні з кутом огляду в 360 градусів;

на авто для іспитів камери автоматично відвантажуватимуть відео на сервер, що не допускає впливу екзаменатора. Нові камери на авто дозволять бачити положення рук і ніг як майбутнього водія, так і екзаменатора. Також фіксуватиметься звук у салоні. Скільки коштує отримати права Крім цього, з 1 червня втричі зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів – зі 148 існуючих до 55-ти. Перелік сервісних центрів, де будуть приймати іспити за новими правилами, можна подивитися тут. В інших сервісних центрах відповідних регіонів скласти іспити не можна буде. У регіонах, які не підпадають під перший етап проєкту, всі послуги надаватимуться без змін.

Додаткові залізничні маршрути З 1 червня польська залізнична компанія SKPL запустить додаткові рейси до України: з Варшави до Рави-Руської (Львівська область). Відтепер кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Всходня" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом). Після проходження прикордонно-митного контролю пасажири зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці". У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розраховують, що новий рейс дозволить розвантажити автомобільні пункти пропуску. Крім цього, з 10 червня з’являться два нових рейси Укрзалізниці: поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино; Він зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття: від Славського до Берегово; поїзд №148/147 Київ – Одеса. Він курсуватиме через Черкаси. Крім цього для чотирьох поїздів продовжили маршрут: №43/44 Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ ("Стефанія Експрес") тепер прямуватиме до Черкас;

№105/106 Одеса – Київ – Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми;;

№63/64 Харків – Київ – Харків опціонально зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 Одеса – Дніпро – Одеса опціонально зможе курсувати до та із Запоріжжя. Також вперше після повномасштабної війни УЗ повертає на маршрут швидкісний поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя (№732/731).

Нові тарифи "Укрпошти" на міжнародні напрямки "Укрпошта" з 1 червня знижує тарифи на відправлення до США. Це стало можливим завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME. Відправники зможуть заощаджувати 8% та мати доступ до повного відстеження посилки. "8% – це, до речі, вартість мінімум 1 посилки по Україні. Пересилаєш 1 дрібний пакунок на США і маєш у запасі 1 безкоштовну посилку по Україні", – зауважив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Нагадаємо, 1 квітня "Укрпошта" знизила тарифи на посилки до Німеччини на 60%.

Правила оформлення документів для українців з окупованих територій З 2 червня набуває чинності закон, що вносить зміни до чинних правил оформлення низки документів. Так, тепер люди, які зареєстровані на тимчасово окупованій території або на території бойових дій, можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України за місцем звернення. Також українці, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, можуть зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.