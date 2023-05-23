Укрзалізниця анонсувала новий графік руху на літній сезон: нові маршрути

Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон - деякі з них зазнають змін у розкладі та русі, а також з’явиться 2 нових рейси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У новий графік залізничники додали 2 нових рейси:

поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино - зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегово;

поїзд №148/147 Київ — Одеса - курсуватиме через Черкаси.

Також 2 поїзди УЗ змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень:

№13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.). Це дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Також у новому графіку чотирьом поїздам подовжено маршрут прямування:

№43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ прямуватиме до Черкас;

№105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми;;

№63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також буде зменшено час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук тощо.