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Польська залізниця запроваджує додаткові поїздки до України

Неділя, 14 травня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів
 
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Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня планує розпочати рейси з Варшави до Рави-Руської.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з посиланням на Львівську ОВА.

Так, з 1 червня кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу "Варшава-Всходня" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом). 

В міністерстві додають, що новий рейс дозволить розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Зазначається, що з Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Економічна правда. 

Польща Укрзалізниця
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