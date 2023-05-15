Скільки коштує отримати права

Теоретичне та практичне навчання в автошколі, складання іспитів у сервісному центрі МВС та оформлення посвідчення водія. У скільки обійдеться право на керування автомобілем?

До початку навчання в автошколі майбутні водії намагаються підрахувати, яку суму їм потрібно витратити, щоб отримати посвідчення водія, та на що підуть кошти.

На перший погляд, в автошколі має бути фіксована ціна за теоретичну та практичну частини, а виявляється, що треба доплачувати за різні послуги та медичну довідку.

Скільки коштує скласти на права та як відрізняються ціни на навчання в різних містах?

Як визначали вартість навчання Серед профільних навчальних закладів, які публікує Головний сервісний центр, обиралися три-п'ять автошкіл у кожному обласному центрі. У кожній автошколі зʼясовувалася вартість навчання на категорію "В" (легкові автомобілі) і виводилося середнє значення для кожного міста. У вартість навчання входять курс теорії (офлайн) та практичні заняття. Затверджена урядом навчальна програма передбачає, що учень має від'їздити 40 год. Проте цієї норми мало де дотримуються, через що вказана вартість враховує скорочене практичне навчання. Окремо вказана вартість послуг сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Нові правила та вимоги

Рік тому в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія. Раніше майбутній водій мав прослухати курс теорії в автошколі і там же пройти курс практичних занять.

Потім його допускали до складання внутрішніх іспитів, після чого учень отримував право складати теоретичні та практичні іспити в сервісному центрі МВС.

У новому алгоритмі змінили послідовність навчання та прибрали стадію складання теоретичного іспиту в автошколі. Тепер учень проходить теоретичне навчання, після чого складає іспит на знання правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС.

Лише тоді його допускають до практичного навчання в автошколі, після завершення якого водіння складається в сервісному центрі МВС.

Тобто зараз для отримання посвідчення водія необхідно пройти такий шлях:

теоретична підготовка в автошколі;

іспит з теорії в сервісному центрі МВС;

практичні заняття в автошколі;

внутрішній іспит з водіння;

іспит з водіння в сервісному центрі МВС.

У Типовій навчальній програмі з підготовки водіїв на вивчення теорії передбачені 64 академічні години (по 45 хв), на практику – 40 год.

Теоретична підготовка здебільшого триває п'ять тижнів. Складати практичний іспит у сервісному центрі МВС можна лише через п'ять тижнів після складання теорії. Тобто все навчання в автошколі триває мінімум десять тижнів (2,5 місяця).

Це за умови, що теоретичний іспит складений з першої спроби. Усього їх три. Якщо учень їх провалює, то направляється на повторний курс в автошколу. Наступну спробу скласти теоретичний іспит можна використати лише через пʼять днів після першої.

Вартість навчання в автошколах

5 травня 2023 року в Україні налічувалися 1 753 акредитовані заклади з підготовки водіїв. Автошколи, розташовані на тимчасово окупованих територіях, не працюють.

Найбільше автошкіл у Києві та Київській області – 132 та 131 відповідно. Також серед лідерів Дніпропетровська (124), Львівська (122) та Одеська області (101).

Найменше автошкіл у частково тимчасово окупованій Херсонській області – пʼять. У Донецькій області, яка перебуває в аналогічній ситуації, працюють 35 автошкіл.

Вартість навчання залежить від регіону, автошколи та кількості практичних занять.

Теорію часто викладають онлайн, що зазвичай коштує на 1 тис грн дешевше, ніж офлайн. Вартість навчання залежно від області становить 4-7 тис грн. Практична частина зазвичай ділиться на кілька курсів: мінімальний (20 занять по годині), базовий (30 занять) та стандартний (40 занять). У розрахунку береться стандартний курс на 40 занять.

У більшості регіонів місцеві автошколи пропонують навчальні пакети з малою кількістю занять: по 10, 15 чи 20 годин. Відповідно, за більшу кількість занять треба доплачувати: або окремо (400 грн за год), або брати два пакети практики по 20 год.

Якщо в київських автошколах у пакет "Стандарт" входять 40 год практики, то в регіонах такий пакет міститиме набагато менше годин. Наприклад, в автошколах Вінниці ЕП запевнили, що 15-20 год достатньо для того, аби навчитися водити авто.

Додаткові послуги

Щоб скласти іспит у сервісному центрі МВС, учневі треба мати паспорт, копію ідентифікаційного коду та медичну довідку про придатність до керування автомобілем.

Медична довідка (форма 083/о) включає електрокардіографію, обстеження вестибулярного апарату, аналізи крові та сечі, огляди в окуліста, невропатолога, отоларинголога, хірурга, а для жінок – у гінеколога (можуть бути протипоказання для керування автомобілем).

Затверджений МОЗ документ містить вичерпний перелік захворювань і вад, з якими людину не допустять до керування транспортними засобами.

Оформити довідку можна в сімейного лікаря чи в приватній клініці. Деякі автошколи на сайті пропонують придбати довідку за 250-500 грн без проходження оглядів та здавання аналізів.

Є автошколи, які пропонують додаткові послуги: подання документів у сервісний центр МВС коштує 800 грн, повторне складання внутрішнього іспиту – 100 грн. Розміри додаткових платежів слід уточнювати перед записом в автошколу.

Складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС теж не безкоштовне. За 20-30 хв водіння, поки триває іспит, слід заплатити 300-800 грн. Також треба заплатити за виготовлення та видачу посвідчення водія, бланки та документи, а також за складання іспиту. Остання послуга коштує 13 грн за кожну спробу теорії та практики.

Вартість видачі посвідчення відрізняється на кілька десятків гривень залежно від міста. У Києві та Львові це 269 грн, у Дніпрі, Харкові та Одесі – 295 грн, у Луцьку – 245 грн.

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