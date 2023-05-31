В Україні очікується дефіцит електрики: коли можливі відключення та як допомогти енергосистемі

Якою є ситуація в енергосистемі напередодні літа? Чому енергетики дедалі частіше говорять про дефіцит електрики та чи обовʼязково це призведе до знеструмлень домівок населення?

Що сталось? Через складну ремонтну кампанію на атомних електростанціях вже влітку в енергосистемі України очікується дефіцит. Енергетичні компанії та відомства заявляють про наявність зовнішніх та внутрішніх резервів, які дозволять покрити брак електрики та уникнути відключень. Утім, на тлі цих заяв 30 травня було одночасно знеструмлено рекордну за останні кілька місяців кількість абонентів – близько двох мільйонів в 12 областях. Більше людей лишалось без світла лише під час масштабних обстрілів енергосистеми минулої зими. Якою є ситуація в енергосистемі напередодні літа? Чому енергетики все частіше говорять про дефіцит електрики та чи обов’язково це призведе до включень населення?

30 травня без світла лишились майже 2 мільйони споживачів. Це через дефіцит в енергосистемі? Ні, згадані відключення відбулись через технічні причини. Це жодним чином не пов’язано з дефіцитом потужності в енергетичній системі України. На момент виникнення надзвичайної ситуації генерація повністю покривала всі потреби споживачів, і відключень не планувалось. Але через розсинхронізацію (близько 13:00 в енергосистемі спрацювала протиаварійна автоматика та аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній – ЕП) енергосистеми без електроенергії одночасно залишились абоненти у столиці та ще дванадцяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Київській. Заживити споживачів вдалося вже через декілька годин після виникнення інциденту. Профільні компанії та відомства заявили про створення спеціальної комісії при Держенергонагляд, яка має провести розслідування та назвати причини розсинхронізації енергосистеми.

А як щодо дефіциту, про який попереджали декілька тижнів тому? В останні дні дефіциту в енергосистемі не було – електростанції повністю покривали потреби споживачів. Однак, як попереджала ЕП влітку в системі може бути брак електроенергії.

Чому системі може не вистачати електроенергії? Потенційний дефіцит електроенергії можливий через масштабну ремонтну кампанію на атомних та теплових електростанціях. На піку ремонтної кампанії влітку в роботі буде лише половина атомних блоків, решту – зупинять для планової заміни палива. Це необхідний крок в рамках підготовки до наступного опалювального сезону, який обіцяє бути не менш складним, ніж попередній. Енергетики заговорили про дефіцит електроенергії. Чи будуть нові відключення і коли? А з огляду на те, що минулого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечувала понад 55%, а в окремі дні – 65% споживання електроенергії, це може стати справжнім викликом.

Минулого літа такі ремонти не проводились? Ремонти проводились, але тоді ситуація була іншою. Цього літа обсяги робіт значно більші: через російські атаки пошкодження отримали всі теплові (ТЕС) та ключові гідроелектростанції (ГЕС). Тобто в минулі роки, коли атомні блоки йшли в планові ремонти та зупинялися для заміни палива, їх компенсували потужностями великих ТЕС і ГЕС. Цього року самі теплові та гідроелектростанції потребують ремонтів після масових ракетних атак, тобто компенсувати виведення в ремонт атомних блоків буде складніше. Саме тому і можливий дефіцит в енергосистемі.

Чи обов’язково це призведе до відключень споживачів? Ні, не обов’язково. Дефіцит – різниця між очікуваним обсягом споживання та доступною потужністю, тому ключове питання – чим можливий брак електроенергії планується покривати. На сьогодні доступними є два джерела: наявні внутрішні резерви та поставки з Європейського Союзу. Якщо говорити про перший, то планується збільшити виробництво на наявних теплових електростанціях. Тим більше, що запасів вугілля на складах для цієї пори року достатньо. Що залишилося від "зеленої" енергетики в Україні Також можна ввімкнути додаткові газові блоки. Тим більше, що вартість блакитного палива на європейському ринку опустилась нижче 300 дол за тисячу кубометрів та останнім часом стабільно тримається нижче цієї позначки.

Чи допоможе імпорт з Євросоюзу? Що стосується зовнішніх джерел, то очікуваний дефіцит хочуть компенсувати й за рахунок імпорту або на крайній випадок аварійної допомоги з країн Євросоюзу. Наразі узгоджені імпортні перетоки становлять до 1050 МВт. Найближчим часом завдяки запуску лінії електропередачі Хмельницька АЕС – Жешув цей обсяг може зрости. За оптимістичного сценарію, завдяки тепловим електростанціям планують покрити трохи менше половини прогнозованого дефіциту потужності, решту – імпортом. Однак обидва джерела не є безпроблемними, тому влітку цілком можливі "сюрпризи": неодноразово обстріляні ТЕС можуть несподівано зупинятись на ремонт, а у випадку імпорту існує проблема різниці в ціні (в Євросоюзі електроенергія дорожча за українську – ЕП).

Якщо щось піде не так, то будуть відключення? У випадку, якщо в певний час ні першого, ні другого резерву не вистачатиме, тоді доведеться застосовувати обмеження. Але це не обов’язково стосуватиметься населення. Наприклад, на новорічні свята влада обмежила споживання великих споживачів – промислових підприємств, а побутові клієнти залишались зі світлом. Ще один теоретичний варіант – імпорт електроенергії безпосередньо бізнесом, як це вже було взимку.

А як щодо населення? Якщо усіх перелічених вище способів покриття дефіциту виявиться недостатньо, то тоді вже буде застосована крайня опція – введення графіків аварійних відключень для побутових споживачів, дрібного та середнього бізнесу. Але ситуація і близько не настільки критична, як було останньої зими. Навіть за умови реалізації крайнього сценарію обмеження, скоріш за все, будуть застосовані лише в окремі години – з 19:00 до 22:00. При цьому відключення можуть бути розділені по різних областях у різні дні. Умовно, в одній з областей відключення будуть по декілька годин в понеділок, середу та п’ятницю, а в іншій – у вівторок, четвер та суботу.

Чому тоді зараз відбуваються відключення в окремих областях? Це інша ситуація. Зараз відключення відбуваються в прифронтових або прикордонних з Росією областях, в яких об’єкти енергетики регулярно обстрілюються артилерією ворога. У таких регіонах відновлення електропостачання ускладнене постійними атаками росіян.

Скільки зберігатиметься ситуація з дефіцитом електроенергії? Пік ремонтної кампанії на атомних станціях припадає на літні місяці, коли з роботи буде виведено полову блоків АЕС. Саме в цей час, через спеку зростають обсяги споживання електроенергії, зокрема за рахунок використання кондиціонерів. Восени за умови відсутності нових обстрілів ситуація повинна стабілізуватись, а вже взимку знову можливий певний брак енергії.