"Укрпошта" з 1 червня знижує тарифи на відправлення до США

"Укрпошта" знижує тарифи з 1 червня на відправлення до США завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME.

Про це повідомив у Telegram гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, відправники матимуть можливість заощаджувати 8%.

"До коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом.

8% - це, до речі, вартість мінімум 1 посилки по Україні. Пересилаєш 1 дрібний пакунок на США і маєш у запасі 1 безкоштовну посилку по Україні", - написав він.

Економічна правда