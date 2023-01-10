Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати свої заяви і вийти з ринку РФ – НБУ

НБУ публічно звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку.

Про це йдеться в офіційній позиції Національного банку України.

"НБУ вважає посилення санкцій та зовнішнього тиску на економіку країни-агресора одним з пріоритетів своєї міжнародної діяльності. Санкції, запроваджені проти РФ та її союзниці - РБ - країнами-учасницями санкційної коаліції, завдяки активній позиції України є безпрецедентними.

Проте, враховуючи що військові дії тривають, ми продовжуємо шукати нові напрями посилення санкційного тиску на агресора у взаємодії з міжнародними партнерами", - заявили в регуляторі.

Там додали, що неодноразово звертались та проводили зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі.

Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

"Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".

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"Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим.