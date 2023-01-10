Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати свої заяви і вийти з ринку РФ – НБУ

НБУ публічно звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку.
Про це йдеться в офіційній позиції Національного банку України.
"НБУ вважає посилення санкцій та зовнішнього тиску на економіку країни-агресора одним з пріоритетів своєї міжнародної діяльності. Санкції, запроваджені проти РФ та її союзниці - РБ - країнами-учасницями санкційної коаліції, завдяки активній позиції України є безпрецедентними.
Проте, враховуючи що військові дії тривають, ми продовжуємо шукати нові напрями посилення санкційного тиску на агресора у взаємодії з міжнародними партнерами", - заявили в регуляторі.
Там додали, що неодноразово звертались та проводили зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі.
Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
"Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".
"Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим.
Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" - чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ", - наголосили в НБУ.
Нацбанк підкреслює, що міжнародні банківські групи залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів.
"У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права.
Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп - залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн.
У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях", - йдеться в позиції НБУ.
Національний банк заявив, що звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.
Економічна правда