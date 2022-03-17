Raiffeisen не виключає виходу з російського ринку
Raiffeisen Bank International заявив, що "оцінює усі стратегічні варіанти" майбутнього банку в РФ, включно з виходом із російького ринку.
Про це йдеться у заяві банку.
"Війна в Україні руйнівно впливає на населення та економіку країни. Наші думки та підтримка з усіма тими людьми, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни", - заявили в банку.
"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI (Raiffeisen Bank International) замислитися над своєю позицією в Росії. Ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку в Росії, включаючи ретельно продуманий вихід із Райффайзенбанку в Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробл.
У банку додали, що RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції.
Нагадаємо:
1 березня Reuters написало з посиланням на джерела, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії. Але, як написали російські ЗМІ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда це спростував.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua