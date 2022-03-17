Raiffeisen не виключає виходу з російського ринку

Raiffeisen Bank International заявив, що "оцінює усі стратегічні варіанти" майбутнього банку в РФ, включно з виходом із російького ринку.

Про це йдеться у заяві банку.

"Війна в Україні руйнівно впливає на населення та економіку країни. Наші думки та підтримка з усіма тими людьми, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни", - заявили в банку.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI (Raiffeisen Bank International) замислитися над своєю позицією в Росії. Ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку в Росії, включаючи ретельно продуманий вихід із Райффайзенбанку в Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробл.

У банку додали, що RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції.

Нагадаємо:

1 березня Reuters написало з посиланням на джерела, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії. Але, як написали російські ЗМІ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда це спростував.

Економічна правда