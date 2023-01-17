Група Райффайзен Банк визнала, що російська "дочка" надає пільги мобілізованим росіянам

Група Райффайзен Банк Інтернаціональ (RBI) відреагувала на заяву НБУ щодо продовження міжнародними банками роботи в РФ та підтвердила, що надає пільги мобілізованим на війну проти України росіянам.

Про це повідомила пресслужба RBI.

Банк наголосив, що "суворо дотримується всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України". Фінустанова переконує, що ані самостійно, ані через свої дочірні компанії не веде бізнесу "на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим".

Дочірній банк у Росії, кажуть в RBI, є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність "відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови". Йдеться про надання "кредитних канікул" для росіян, мобілізованих для війни проти України.

"РБI розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього Райффайзенбанк Росія, в тому числі ретельний спланований вихід з банку. Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", – переконують в австрійському банку та зазначають, що торік скоротили свій кредитний портфель у РФ на чверть.

Нагадуємо:

Раніше Інтерфакс-Україна повідомив з посиланням на відповідні сайти банків, що російські дочірні банки іноземних материнських фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), нарівні з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, що воюють проти України.

НБУ публічно звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку. Зокрема, звернення було надіслано Райффайзен Банк Інтернаціональ. Регулятор констатує відсутність прогресу щодо остаточних рішень про вихід з російського ринку.

"Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" - чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ. … У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права", – заявили в НБУ.







