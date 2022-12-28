В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Бізнесмена Костянтина Жеваго затримали напередодні у французьких Альпах за запитом української сторони. Яка справа стала фатальною для власника гірничорудної імперії Ferrexpo та чи можуть його передати Україні.

Історія з кримінальним переслідуванням Костянтина Жеваго тягнеться не перший рік, але організувати його екстрадицію правоохоронці довгий час не могли.

Ще восени представники олігарха спростовували будь-яку інформацію в ЗМІ про оголошення у міжнародний розшук. Однак сьогодні стало відомо про його затримання у французькому курортному містечку Куршевель за запитом України.

Про перебування Костянтина Жеваго на курортах у Франції всі знали ще в серпні з розслідування "Української правди". Бізнесмен вільно пересувається по світу, і міг уникати поїздок у цю країну, щоб не потрапити до рук правоохоронців.

Однак зимова поїздка до Куршевелю виявилась для Жеваго надто заманливою. Тепер на території Франції він, напевно, перебуватиме довше, ніж планував.

Чим володіє Жеваго

Костянтин Жеваго, за оцінкою "Forbes Україна", до повномасштабної війни був третім найзаможнішим бізнесменом України, а його активи оцінювалися у 2,4 млрд доларів. Через велику війну вартість його активів впала на мільярд доларів, і з оцінкою в 1,4 млрд дол він закриває п’ятірку найбільших бізнесменів.

Основним активом Жеваго є гірничорудна компанія Ferrexpo, з посади виконавчого директора якого він пішов у 2019 році після того, як був оголошений у розшук в Україні. Наразі він залишається невиконавчим директором компанії та її мажоритарним власником.

До Ferrexpo входять три гірничозбагачувальні комбінати: Полтавський, Єристівський, Біланівський ГЗК. У листопаді на двох із них Бюро економічної безпеки проводило обшуки у справі про ухилення від податків на 10 млрд грн.

На грудень 2022 року вартість Ferrexpo оцінюється у 510 млн дол. Крім того, держава придивляється до націоналізації Полтавського ГЗК у разі, якщо Верховний Суд вирішить повернути його росіянам групи VS Energy.

Через британську компанію мільярдер володіє також однією з найбільших в Україні фармацевтичною компанією Arterium, яку нині оцінюють у 210 млн дол. У листопаді БЕБ також прийшло на підприємства корпорації з обшуками.

Серед інших великих активів у Жеваго є частка в експортному терміналі "ТІС-Руда", який займається перевалкою окатків.

Крім того, у Жеваго є яхта за 70 млн дол, а у його сина – частка у телеканалі ЕспресоTV. Також він є власником полтавського футбольного клубу "Ворскла".

Донедавна одним із важливих підприємств мільярдера була машинобудівна компанія "АвтоКрАЗ", яка займається виготовленням великовантажних автомобілів. Проте на початку листопада держава відчужила її та передала до управління Міністерства оборони.

У минулому важливим активом Жеваго був його власний банк – "Фінанси та Кредит". Проте у 2015 році Національний банк ліквідував його, а справа про махінації з вкладами банку досі переслідує олігарха.

Справа Жеваго: за що переслідують олігарха

У 2015 році в Україні відбулось масштабне реформування фінансового сектору. До цього багато українських олігархів мали власні банки, які використовували як "кишенькові".

Одна з найпопулярніших схем – надання цими банками неякісних кредитів компаніям свого ж власника. Ці кредити часто не повертали, а у банків залишались бюджетні діри, які компенсували коштом інших вкладників. Багато установ таким чином банкрутували, однак гроші з них вчасно виводили.

Період змін банківського законодавства наклався на фінансову кризу 2014-2015 років, тому багато таких проблемних банків просто не мали коштів, щоб продовжувати діяльність за новими правилами. За два роки НБУ вивів з ринку 85 комерційних банків. В народі це називали просто – "банкопад".

До списку проблемних банків потрапив і "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. НБУ повідомляв, що левова частка кредитного портфелю банку була тісно пов’язана із активами самого олігарха.

Нацбанк кілька місяців давав рекомендації для фінансового оздоровлення банку. Однією з них була підтримка ліквідності за рахунок продажу активів Жеваго. Свої зобов’язання по доведенню банку до відповідності новим нормам бізнесмен не виконав, і після цього НБУ визнав банк неплатоспроможним та передав його Фонду гарантування вкладів.

Сам Жеваго в інтерв’ю НВ звинуватив у падінні банку жорстку політику НБУ, який нібито не мав виводити його з ринку.

Але на цьому історія не закінчилась, адже за справу взялась прокуратура. У 2017 році суд заарештував майно ексголови банку Володимира Хливнюка та його заступника, нібито за організацію схем виведення коштів із банку. У Фонді гарантування вкладів повідомили, що загалом з "Фінанси та кредит" вивели 5 млрд грн перед ліквідацією.

У 2019 році Державне бюро розслідувань додатково оголосило двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" підозру в розтраті 2,5 млрд гривень банку. Суд також заочно арештував самого Жеваго, що вказано на сайті розшуку МВС.

Суть звинувачень у ДБР пояснювали наступним чином. У період з 2007 по 2014 роки офшорна компанія Nasterno (яка, за даними Forbes, заснована самим Жеваго) брала кредити в іноземних банках. А поручився за ці кредити банк "Фінанси та кредит" своїми коштами, які були розміщені на рахунках в цих банках-кредиторах.

У підсумку офшорна компанія, що пов’язана з олігархом, не повернула кошти, і іноземні кредитори списали 113 млн дол застави з рахунків банку "Фінанси та кредит". За словами ексзаступниці голови ДБР Оксани Варченко, розміщення цих коштів на рахунках іноземних банків вплинуло на його платоспроможність.

В інтерв’ю НВ 2017-го року Жеваго відхрестився від незаконних дій менеджменту свого банку, якому він довіряв. Свою причетність до операційних процесів банку він відкидає.

У 2021-му році Фонд гарантування вкладів ініціював позов проти Жеваго у Високому суді Лондона на 582 млн дол за шкоду, яку олігарх нібито наніс банку. Фонд подав заяву на всесвітній арешт активів Жеваго, однак юристи так і не змогли довести, що цю справу мають розглядати саме у Великій Британії.

У пресслужбі Фонду заявили, що лондонський суд відмовив у позові, бо це не є його юрисдикцією. Ймовірно, вести цю справу будуть вже в українських судах. Юристи Жеваго привітали таке рішення британського суду.

Останні три роки Жеваго перебуває за кордоном. На допити ДБР він не з’являвся під приводом лікування в іншій країні. Під час війни журналісти УП бачили олігарха на власній яхті біля берегу курортного міста Монако.

У вересні цього року ДБР заявило, що готує документи на екстрадицію одного з фігурантів розслідування УП "Батальйон Монако", під характеристику якого підходив Костянтин Жеваго.

У пресслужбі олігарха заперечили, що він перебуває в розшуку Інтерполу, однак уже 28 грудня його затримали в місті Куршевель за запитом України.

Що далі

Затримання Жеваго у Франції – це лише початок.

В день затримання, 28 грудня, мав відбутися суд з вибором запобіжного заходу для олігарха. Потім буде більш затяжний етап – суд про екстрадицію, на якому влада Франції вирішить, чи видавати Україні підозрюваного. ДБР уже збирає відповідні документи для судового процесу.

Такі суди можуть тривати роками, про що свідчать справи про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа у США та пропагандиста Анатолія Шарія в Україну.

Основою для екстрадиції Жеваго стала справа про розкрадання в банку "Фінанси та кредит". Олігарху інкримінують привласнення, розтрату майна та відмивання коштів.

Однак після екстрадиції на батьківщині його можуть чекати й інші кримінальні справи. Наприклад, ухилення від сплати податків на 10 млрд грн на гірничо-збагачувальних комбінатах, яке розслідує Бюро економічної безпеки.