Жеваго за рік втратив мільярд доларів статків – Forbes

Мільярдер Костянтин Жеваго з 2021 року втратив 1 млрд доларів статків: оцінка зменшилася з 2,4 млрд дол до 1,4 млрд дол на 2022 рік.

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Так, найбільші втрати стосуються оцінки компанії Ferrexpo, до якої входять Полтавський та Єристівський гірничозбагачувальні комбінати. Оцінка Ferrexpo впала з 1,37 млрд дол до 510 млн дол.

Крім того, дізнався Forbes, у владі розмірковують про націоналізацію Полтавського ГЗК у разі, якщо група VS Energy, яка володіла 40,9% акцій компанії до 2002 року, у Верховному Суді відсудить цю частку. До групи VS Energy входить група російських олігархів – Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін і Алєксандр Бабаков. У разі, якщо частка у ГЗК повернеться росіянам, держава зможе націоналізувати актив через звʼязки з РФ, зазначив співрозмовник видання у "Слузі Народа".

Також впала оцінка фармкомпанії Жеваго Arterium – з 310 до 210 млн дол, та портового активу "ТІС-Руда".

Нагадуємо:

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

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Зокрема, йдеться про компанію "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела ЕП у БЕБ, йдеться про ГЗК Костянтина Жеваго.