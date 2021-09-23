Справа Жеваго і "Фінансів та Кредиту": Суд Лондона не визнав юрисдикцію у справі

Економічна правда

Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти акціонера Костянтина Жеваго у справі на 600 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

У Фонді заявили, що 23 вересня 2021 року Високим Судом Англії та Уельсу було оголошено рішення щодо розгляду заяви про всесвітній арешт активів акціонера банку Костянтина Жеваго у рамках позову про стягнення шкоди, нанесеної ним банку.

Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази Фонду та Банку вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку.

Водночас, суд переконаний, що він не має юрисдикції для розгляду цієї справи, адже є потреба застосовувати українське законодавство, "у якому він не є експертом".

"Зважаючи на текст рішення, очевидно, що у суду не було сумнівів щодо причетності акціонера банку та решти відповідачів до нанесення банку шкоди", – зазначив Віктор Новіков, заступник директорки-розпорядниці Фонду.

Представники Фонду гарантування мають право подати апеляцію на це рішення, однак остаточне рішення щодо цього буде ухвалено згодом.

Це – другий схожий кейс судів з ексвласниками банків. Аналогічним шляхом пішов Приватбанк, який у першій інстанції Лондонського суду також програв питання юрисдикції. Проте банк отримав перемогу в апеляції у жовтні 2019 року. Крім того, активи ексакціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова потрапили під всесвітній арешт ще у 2017 році.

Нагадуємо:

У лютому 2021 року Фондом було ініційовано позов на суму 582,5 млн доларів про стягнення спричиненої банку шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного громадянина Сполученого Королівства, задіяних в операціях з виведення коштів з банку.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

Економічна правда