Хто з найбільших платників податків залишився працювати у Росії

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Найбільші платники податків у Росії серед компаній-іноземців переважно продовжують діяльність на території країни, що веде війну проти України.

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Найбільший платник податків у РФ – компанія Philip Morris. У 2020 році вона сплатила 4,8 млрд доларів у бюджет країни-терориста. Тютюновий гігант не згорнув бізнес у Росії, а тільки призупинив нові інвестиції.

На другій позиції – інший тютюновий виробник, компанія JTI (3,6 млрд доларів). Вона так само оголосила про призупинення нових інвестицій.

Третє місце – автовиробник Renault (972 млн дол). Після призупинки роботи у лютому через логістичні проблеми компанія повністю відновила виробництво на заводі в Москві й не збирається виходити зі складу акціонерів компанії АвтоВАЗ.

На четвертому місці тютюнова корпорація Imperial Brands (849 млн доларів сплачених податків). Вона тимчасово згорнула бізнес, залишивши відкритими можливості для повернення.

На п'ятому місці розташувався автовиробник Hyundai (824 млн доларів), який призупинив виробництво через нестачу комплектуючих. Проте компанія має намір відновити збирання автомобілів наприкінці березня.

Детальніше читайте за посиланням: Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес

Економічна правда