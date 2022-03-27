"Ашан" продовжить працювати в Росії – гендиректор

KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

Про це він заявив виданню Le Journal du Dimanche.

Так Клод відповів на заклик президента України Володимира Зеленського до французьких компаній піти з російського ринку.

За словами гендиректора Auchan, у цей час "безглуздо нацьковувати людей один на одного", тому мережа магазинів продовжить виконувати свою основну місію і "годувати населення двох країн, випікати свіжий хліб для українців і для росіян, що наразі життєво необхідно".

"Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згодна. Нас легко критикувати, але ми є, ми відкриті та діємо для цивільного населення", – заявив Клод.

Коментуючи заклик Зеленського до французьких компаній піти з Росії, Клод наголосив, що поважає президента України, але вважає його слова про підтримку французькими компаніями війни Росії в Україні несправедливими.

Інші французькі компанії, у тому числі Danone, "Леруа Мерлен" та "Декатлон" також не планують припиняти роботу в Росії, сказав голова Спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє.