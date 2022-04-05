Auchan ізолює російський офіс: припиняє інвестиції та поставки в РФ

Французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в РФ: зокрема, не будуть відкриватись нові магазини та не будуть ремонтуватися існуючі магазини.

Про це повідомляє пресслужба "Ашан Україна".

"Із перших днів війни компанія Ашан Україна засудила збройну агресію Росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів - головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ", - йдеться у заяві.

Так, в РФ не будуть відкриватись нові магазини, не будуть ремонтуватися існуючі магазини, не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проєктів.

Також не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.

"Не будуть постачатися імпортні товари в РФ - а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю", - додають в "Ашан Україна".

"Магазини в росії вже зараз збиткові. Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства", - заявили в компанії.

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Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

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Економічна правда