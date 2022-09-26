Легалізована контрабанда. Паралельний імпорт працює в Росії уже сім місяців, хто допомагає Москві?

Росіяни не приховують, що в майбутньому їх чекає доля Ірану та КНДР. Не випадково російські бізнесмени почали їздити в Іран для вивчення їхнього досвіду.

Для країни-агресора можливість обходити санкції – це питання виживання. Саме завдяки імпорту з "недружніх" країн вона розвиває технологічну промисловість, виробляє сучасну зброю та уникає хаосу на валютному ринку.

Росія змогла знайти спосіб частково обходити санкції на імпорт товарів та торгувати зі світом, фінансуючи війну в Україні.

Хто допомагає Росії обходити санкції та чи можливо закрити в них дірки?

Санкції на імпорт – одні з найпотужніших

З 24 лютого багато компаній припинили завезення товарів в Росію. Когось з них зачепили фінансові санкції, когось – ембарго на товари, а хтось просто вирішив піти з токсичного російського ринку розірвавши ланцюги постачань.

Віце-прем’єр РФ Андрій Білоусов нещодавно повідомив, що імпорт в країну скоротився на 30%. І це один з найсерйозніших ударів по путінського режиму. Чому?

По-перше, через скорочення імпорту сильно укріпився курс рубля.

Здавалося б, що в цьому поганого для російської влади? Річ у тім, що економіка країни-агресора з продажу нафти та газу отримує великі валютні доходи, які не можуть витратити, бо з росіянами ніхто не хоче торгувати. Як наслідок, долар став непотрібним на валютному ринку в РФ та швидко подешевшав.

Через це експортери нафти та газу отримують менше рублів за кожен виручений долар, а державний бюджет недоотримує передбачені в ньому доходи.

На 2022 рік розпис Мінфіну РФ передбачає, що вартість бареля нафти становитиме 62 дол при курсі долара – 72 руб. Тобто російська економіка мала отримувати в середньому 4500 руб з продажу кожної бочки нафти. По факту американська валюта коштує 58 руб, а російської нафта – 72 дол. Тобто з продажу бареля "чорного золота" надходить 4200 руб.

У підсумку, завдяки санкціям на імпорт російська валюта не може ослабнути, а бюджет та державні фонди – отримувати надприбутки з продажу нафти.

По-друге, занепадають російські підприємства.

Коли іноземні компанії вийшли з Росії, то тим самим розірвали свої ланцюги постачань. Відновити їх ніхто не може через санкції. Наприклад, автомобілебудівна компанія "АвтоВАЗ" змушена закривати заводи та виробляти старі моделі машин. Причина – припинення постачань запчастин та електроніки.

У вересні компанія скоротила 2 тисячі робітників на заводі в Іжевську. Раніше це підприємство збирало модель LADA Vesta, а тепер випускатиме лише кузовні панелі та пластикові компоненти.

Через вихід Renault з російського ринку в Ульяновську закрився завод Martur, який виробляв сидіння для французьких машин. Невизначеною лишилась доля ще 19 підприємств в області, які працювали на цей конвеєр.

За даними Росстату, в червні, у порівнянні з аналогічним місцем 2021 року, виробництво автомобілів скоротилось на 89%, холодильників – на 52,3%, пральних машин – на 58,4%, а телевізорів – на 49,7%.

По-третє, обмеження технологічного імпорту робить неможливим виробництво передових зразків зброї. Йдеться про модернізацію бронетехніки, виробництво тепловізорів, дронів тощо.

Наприклад, найбільший у РФ виробник вантажівок, компанія КАМАЗ, втратила постачальників запчастин для збору автомобілів 4-го та 5-го поколінь. Тепер підприємство зосередилось на випуску моделей третього покоління, тобто рівня 1960-х років.

Без імпортних компонентів російські заводи не можуть збирати тягачі КАМАЗ моделі 63501, які активно використовуються путінською армією.

По-четверте, російські споживачі відчувають скорочення імпорту на собі.

Зміцнення рубля мало б зробити імпортні товари дешевшими, але в Росії все вийшло навпаки. Товари з-за кордону дорожчають через зруйновані логістичні ланцюжки, санкції та дефіцит на ринку.

Імпортні запчастини для авто подорожчали на 45-60%, а ноутбуки та смартфони – на 30-70%. Побутова техніка торгується за такою ціною, ніби долар коштує не 60 руб, а 90 руб. Одна й та ж сама модель пральної машини у Польщі коштує в півтора раза дешевше, ніж у Росії.

Санкції вдарили й по інших товарах. Навіть якщо Росія їх і виробляє, вона не здатна забезпечити ними самотужки всю країну. В мирний час розрив компенсував імпорт, а після введення санкцій потоки товарів зупинились, і виник дефіцит.

Ціни на міцний алкоголь в Росії зросли на 20%, через втрату третини імпорту від західних брендів. А ціни на офісний папір зросли до 50%, бо європейці припинили постачати свої канцтовари та целюлозу.

Введені санкції працюють ефективно. Але з часом Росія може налагодити постачання санкційної продукції через треті країни та прокласти нові логістичні шляхи для товарів, які офіційно не заборонені для продажу у РФ. У цьому агресору допомагає паралельний імпорт.

Як працює паралельний імпорт?

Припустимо, американська компанія Jack Daniel’s припинила постачання віскі в РФ. Але умовному готелю в Москві він потрібен для продажу клієнтам. Тоді робітники готелю або їхні підрядники їдуть в сусідню країну, купують партію цього віскі у місцевих дистриб’юторів та завозять у Росію. Це і є паралельний імпорт.

З 2002 року в Росії паралельний імпорт був заборонений, щоб іноземні виробники мали виключне право на торгівлю своєю продукцією та активніше інвестували й налагоджували прямі постачання. Зараз же понад 1000 великих компаній пішли з російського ринку, тож ця норма втратила сенс.

Сам по собі паралельний імпорт має безліч проблем. Часто закупівля здійснюється маленькими партіями, тому ціна на товари вища, ніж при гуртових продажах.

Якщо ж потрібні великі партії, то треба самотужки налагоджувати маршрути. Така логістика буде нестабільною, довгою, дорогою та вимагатиме багатьох посередників.

Російське видання Meduza повідомляло, що перевезення чипів в РФ замість 10 тижнів тепер здійснюється за 60 тижнів, а запчастини для автомобілів потрапляють на місцевий ринок лише за 2 місяці.

Раніше закупівля товару здійснювалась зі складів офіційних дистриб’юторів, які брали на себе весь головний біль з доставки товарів. Вони робили все вчасно та передбачувано. Зараз же кожний російський імпортер сам за себе.

Замість однієї поїздки на склад компанії змушені шукати шляхи для постачання товарів з інших країн. Вони укладають багато угод з різними постачальниками, умовами та ризиками. І не факт, що кожен логістичний ланцюг працюватиме стабільно, а потрібна кількість товару взагалі знайдеться закордоном.

Логістика через посередників виходить дорожчою. За словами президента петербурзької гільдії маркетологів Ігоря Березіна, вартість доставки контейнерів в РФ зросла втричі. Більш того, продавці вимагають більшу передоплату, що робить схему непривабливою для малого бізнесу.

І це далеко не всі проблеми. Через лазівку паралельного імпорту на ринок легше потрапляє контрафакт. Без офіційної участі виробника важко відрізнити оригінал від підробки.

Також виникає проблема зі складною технікою. В Росії не працюють деякі смартфони Samsung, які завезли паралельним імпортом – їх дистанційно блокують. Гарантію техніки тепер має забезпечити магазин, який в протилежному разі продає її з великою знижкою.

Зараз в російському імпорті панує хаос, але згодом країна-агресор може налагодити постачання новими маршрутами та компенсувати частину втраченого імпорту. Розбудувати нові ланцюжки можуть допомогти навіть самі західні виробники, які шукають ринки збуту.

Іран частково налагодив власний паралельний імпорт знаходячись під санкціями. Ця країна навчилась користуватись чорним ринком і використовує для постачань безліч інструментів: від середньовічної системи хавала, яка передбачає обмін грошима через мережу брокерів, до розрахунків у криптовалютах.

Зараз Росія намагається наслідувати досвід Ірану. На російських сервісах з пошуку роботи з’являються перші вакансії на спеціалістів з паралельного імпорту. В інтернеті все частіше можна побачити рекламу логістичних компаній, які спеціалізуються на паралельному імпорті товарів з Євросоюзу "під ключ".

В РФ очікують, що з травня по грудень обсяг паралельного імпорту складе 20 млрд дол. Якщо план реалізують, то це приблизно 20% падіння імпорту за підсумками 2022 року.

Проте навіть ці 20 млрд дол є небезпечними, адже росіяни можуть імпортувати критично важливі компоненти та обладнання. Мова про електроніку та товари подвійного призначення, які працюватимуть на російську воєнну промисловість або триматимуть на плаву цілі галузі російської економіки.

Щоб зупинити потоки товарів, необхідно максимально ускладнити життя російським імпортерам. Тобто вплинути на компанії тих країн, які допомагають агресору обходити санкції.

Які країни допомагають Росії?

За першу половину 2022 року експорт смартфонів з Казахстану в Росію зріс у 2100 разів, а мікропроцесорів та контролерів – у 121 раз. Ця країна раптово почала постачати сусіду мікрочипи, фотокамери, флешки та побутову техніку, чого раніше ніколи не робила.

Влада Казахстану перебуває у стані конфлікту з Кремлем і неодноразово наголошувала, що не планує допомагати Росії обходити санкції. Але поки що країна є одним з найзручніших хабів для російських імпортерів. З казахами можна торгувати у національних валютах, а їхні склади перебувають у відносній близькості до російського ринку.

Допомагають Росії в імпорті й інші країни колишнього СРСР. У цьому липні, порівняно з минулим роком, імпорт в Росію з Грузії зріс на 39%, з Узбекистану – на 74%, з Киргизстану – на 100%, з Вірменії – на 133%.

Великі іноземні гравці покидають російський ринок, і сусідні країни спішать зайняти їх нішу. Їхні компанії експортують свою продукцію або ж постачають західні товари як паралельний імпорт. Це допомагає агресору компенсувати дефіцит товарів на ринку та тримати економіку на плаву.

Туреччина успішно користується обома опціями: насичує російський ринок своїми товарами і виступає хабом для обходу санкцій.

Російська логістична компанія Avrora Logistic описала своїм клієнтам аж чотири схеми для доставки товарів з Євросоюзу через Туреччину. Фірма наголошує, що ці схеми працюють навіть для товарів, які потрапили під санкції.

Перша схема – спочатку товар купує турецька компанія, а в дорозі його перекупає російська та везе в РФ. Друга – товар йде нібито транзитом через Росію в Туреччину, але поки він їде дорогами РФ, його купує російська компанія та завертає його до себе. Третя – товар спочатку йде в Туреччину, а потім російська компанія купує його з митного складу. Четверта – товар йде до Туреччини, там розмитнюється, сертифікується, а потім перепродається в Росію.

Кожна схема підходить для різних випадків та передбачає більші витрати на транспортування. Але вони працюють, і російські логістичні компанії вже надають такі послуги.

Для постачання великих партій товарів російським імпортерам потрібен доступ до хабових портів Китаю та ОАЕ. Ці дві країни теж беруть участь у паралельному імпорті й в майбутньому можуть відігравати значущу роль в обходженні ембарго.

Санкцій має бути більше

Аналітики Київської школи економіки підрахували, що станом на 21 липня західні країни ввели санкції лише проти 25% російського імпорту.

Якщо ембарго не буде суворішим та не охопить більшу номенклатуру товарів, західні компанії самі можуть допомогти росіянам налагодити нові шляхи для паралельного імпорту. Навіть якщо виробники не повернуться офіційно в РФ, вони можуть організувати хаби в сусідніх країнах для потреб російського ринку.

Перекрити ці щілини допоможе офіційне розширення ембарго на більшу кількість товарів. А компанії, які допомагають Росії його обходити, мають потрапити під вторинні санкції.

Інструментом вторинних санкцій західні країни користуються не дуже активно, але їхній потенціал є високим. Перш за все – як превентивний захід.

"Останній тиждень ми бачимо, як працюють вторинні санкції ще до їх офіційного введення. США оголосили про намір посилити тиск на турецькі банки, які стали учасниками російської платіжної системи "Мир". Штати ввели санкції проти керівника цієї системи. Через чотири дні два турецькі банки, İşbank та Denizbank, офіційно оголосили про призупинення роботи з системою "Мир".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що системою припинили користуватись ще три країни – Казахстан, В’єтнам і Вірменія", – сказала аналітикиня КШЕ Юлія Павицька.

Вторинні санкції США практикує уже давно. Країна погрожує санкціями CAATSA всім країнам, які купуватимуть сучасну російську зброю. Сама загроза таких санкцій вже зірвала росіянам контракти у деяких "нейтральних" країнах на постачання винищувачів Су-35 та систем ППО С-400.

Торговельна ізоляція Росії – це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів та воєнних технологій. Саме тому треба працювати не лише над розширенням санкцій, а й унеможливити будь-які способи їх обійти.