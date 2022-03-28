Carlsberg вслід за конкурентом повністю виходить з РФ

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Група Carlsberg заявила про повний вихід з Росії після тимчасового припинення діяльності на території держави-терориста.

Про це повідомила пресслужба групи.

"Війна в Україні та ескалація гуманітарної кризи та кризи біженців шокують усіх нас. Ми продовжуємо рішуче засуджувати російське вторгнення, яке призвело до великої кількості людських жертв, руйнувань і людських трагедій", – йдеться у зверненні.

Компанія пише, що після призупинення роботи 9 березня ухвалила "важке та термінове рішення повністю позбутися нашого бізнесу в Росії, що, на нашу думку, є правильним рішенням у нинішніх умовах". Після завершення процесу, зазначають у Carlsberg, компанія не матиме присутності в Росії.

"У результаті цього рішення наш бізнес в Росії більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку групи. З точки зору бухгалтерського обліку, він буде розглядатися як актив, утримуваний для продажу, до завершення вибуття", – пояснює Carlsberg.

Хоча точну суму збитків від рішення компанія не називає, зазначається, що підприємство буде переоцінено за його справедливою вартістю, що фактично призведе до значного списання активів.

У 2021 році виручка російського бізнесу становила 6,5 млрд датських крон, а операційний прибуток – 682 мільйони датських крон (1 млрд доларів та 100 млн доларів відповідно).

Компанія працевлаштовувала 8400 співробітників у Росії. До завершення процесу компанія підтримуватиме обмежений рівень операцій, щоб підтримувати цих працівників. Будь-який прибуток, отриманий під час гуманітарної кризи, буде переданий на користь України.

Вранці нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. також оголосила про рішення піти із РФ - бізнес передадуть новому власнику.

Довідка. Carlsberg Group є мажоритарним власником заводів "Балтика" в Росії з 2008 року. У компанії працює понад 20% від загальної кількості працівників у світі.