У Heineken планують продати російський бізнес до кінця року

Нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. заявила, що планує досягти угоди про продаж російських активів, що оцінюються загалом у 475 млн євро, у другому півріччі 2022 року.

Про це йдеться у фінансовому звіті корпорації за перше півріччя 2022 року.

"28 березня Heineken оголосила про рішення покинути Росію. Ми досягаємо значного прогресу, щоб забезпечити впорядковану передачу нашого бізнесу новому власнику в повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства, і очікуємо досягти угоди протягом другої половини цього року", - йдеться у заяві.

Нагадуємо:

Нідерландський пивний концерн Heineken заявив про припинення експорту пива в РФ, а також - нових інвестицій в країну.

У березні Heineken N.V. оголосила про рішення піти із РФ - бізнес передадуть новому власнику.

Економічна правда