Компанія з виробництва Bayraktar планує виробляти в Україні безпілотні винищувачі

Безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma Baykar

Гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.

Про це він розповів в інтерв’ю фонду "Повернись живим".

"Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем", – розповів Халук Байрактар.

У цьому проєкті та проєкті Bayraktar Akinci компанія тісно співпрацює з Україною.

"Akinci здійснив свій перший політ з українським двигуном, а тепер ми інтегруємо більше, включно з різними українськими двигунами", – розповів гендиректор Baykar.

Він додав, що Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де турецька компанія хоче виробляти всі системи.

"Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення — усе, що ми робимо тут. У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції", – наголосив він.

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У компанії вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Також у планах – зробити Україну виробничою базою.

"Це один із наших ідеалів. Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач", – резюмував Байрактар.

Нагадуємо:

Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

У лютому Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.