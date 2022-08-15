Острівець стабільності. Як нерухомість допомагає олігархам зберігати статки

Державу, проти якої ведеться війна, завжди супроводжують кризи. У кризу зростає вартість грошей, згортається банківське кредитування, скасовуються будь-які інвестиційні проєкти. Компанії втрачають активи та звільняють працівників.

В абсолютних цифрах найбільших втрат зазнають великі бізнеси. За даними Forbes Україна, перша п'ятірка найбагатших людей країни від початку великої війни втратила сумарно понад десять мільярдів доларів.

До 24 лютого основу капіталу українських мільярдерів та мультимільйонерів становили металургія, паливно-енергетичний комплекс, промисловість та фінансова сфера. Утім бізнес олігархів, зазвичай, диверсифікований.

За даними того ж Forbes, на третьому місці серед основних статків ста найбагатших українців знаходиться нерухомість – 12% від загального розміру капіталу. Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський – всі вони роками інвестували кошти в "квадратні метри".

І в той час, як вартість більшості активів в умовах війни падає, нерухомість тримається більш-менш стабільно. Щоправда, оцінювати вартість будь-яких активів у нинішніх умовах вкрай важко.

Рінат Ахметов

За останні півроку найбагатший українець Рінат Ахметов втратив 64% статків, підрахували у Forbes Україна. На початку 2022 року капітал бізнесмена оцінювався в 13,7 млрд дол, тоді як у липні – лише 4,9 млрд дол.

Приватна та комерційна нерухомість Ахметова і його компаній вперше вийшла на друге місце серед джерел багатства, обійшовши енергетичну компанію ДТЕК. Загальна вартість квадратних метрів найбагатішої людини України оцінюється виданням в 650 млн дол.

Важливий момент – вартість нерухомості Ахметова та компаній, що йому належать, з початку великої війни скоротилася лише на 7%. Для порівняння, "Метінвест" та ДТЕК втратили 70% ціни, банк ПУМБ – 17%, футбольний клуб "Шахтар" – 45%.

У власності Ахметова знаходяться квартира в Лондоні (придбана у 2011 році за 136 млн фунтів стерлінгів) та вілла Les Cedres у Франції (придбана у 2020 році за 200 млн євро). В пресслужбі SCM повідомили, що обидва обʼєкти були придбані з інвестиційною метою.

Наприкінці 2020 року сімʼя Ахметова набула у власність віллу та будинок на березі Женевського озера у Швейцарії за 60 млн франків. Закордонна нерухомість, за оцінками журналістів Forbes, не втратила в ціні.

Вілла Даміра Ахметова в Везені розташована на "приватній вулиці" й перебуває під охороною джерело: Kyiv Post

Перелік українських активів Ахметова значно ширший: ЦУМ на Хрещатику, бізнес-центри "Леонардо", "Європа плаза" та на вулиці Кудрявській, готель "Опера" у Києві. На Київщині будується проєкт житлової нерухомості – котеджне містечко "Плюти". Їхня вартість, за оцінками Forbes, з лютого знизилась на 20%.

"Будь яку оцінку вартості активів у військовий час апріорі вважаємо некоректною та неповною. Вочевидь, бізнес в Україні в умовах повномасштабного вторгнення росії, так як і уся українська економіка, попри труднощі продовжує свою роботу заради спільної перемоги", – повідомили у пресслужбі СКМ на запит ЕП.

Також профільній компанії Ахметова ESTA Holding належали БЦ "Пушкінський" та офісна будівля на вулиці Постишева у Донецьку, а також готелі Park Inn by Radisson та "Донбасс Палас" у тому ж Донецьку. Щоправда, ці обʼєкти знаходяться на непідконтрольній території.

Віктор Пінчук

Статки Віктора Пінчука зменшилися з 2,6 млрд дол у січні до 1,9 млрд дол у березні. Через війну та скорочення виробництва EBITDA металургійної компанії "Інтерпайп" впала на 63% у річному вимірі.

Майже половину статків зятя другого президента України Леоніда Кучми, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, припадає на саме нерухомість. Більшість з неї знаходиться за кордоном.

У 2008 році дружина Пінчука Олена придбала за 80 млн фунтів віллу в елітному районі Лондона Кенсінгтон. В інтерв'ю "Дзеркало тижня" Пінчук заявив, що будинок придбано не для життя, а як інвестицію.

За інформацією Evening Standard, ремонт в будинку коштував 10 мільйонів фунтів та включав створення підземного басейну, спортзали, сауни та кінотеатру. джерело: українська правда

Ймовірно з цією ж метою, у тому ж 2008 році Пінчук придбав чотири вілли на Сардинії, Італія. Будинки обійшлися мільярдеру у 75 млн дол.

У середині 2010-их років зять Кучми став власником ще двох елітних обʼєктів нерухомості у столиці Великої Британії: офісного центру на вулиці Найтсбрідж та будинку Grand Buildings на Трафальгарській площі.

Офісний центр на вулиці 27 Найтсбрідж джерело: ГРОМАДСЬКЕ

Обидві будівлі Пінчук отримав від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в рамках мирової угоди. Перший у судовому порядку вимагав від бенефіціарів неформальної групи "Приват" 2 млрд дол.

За даними розслідувачів Слідство.Інфо, вартість офісного центру на Найтсбрідж у 2015 році становила 75 млн фунтів. У 2010 році за Grand Buildings Боголюбов заплатив 173 млн фунтів, а через шість років її вартість оцінювалася вже в 305 млн фунтів.

До переїзду в Лондон Пінчук жив у будинку під Києвом. Тривалий час помешкання стояло законсервованим. На початку березня бізнесмен дав дозвіл волонтерам використовувати його як військовий шпиталь.

Ігор Коломойський

Останніми роками справи в Ігоря Коломойського йдуть не дуже успішно. Державний департамент США ввів проти нього санкції, а Високий Суд Лондона заморозив активи та обмежив витрати двадцятьма тисячами фунтів на тиждень.

Спрямовуючи свої основні зусилля на поверненні ПриватБанку та спробах "заробити" на ринку електроенергії, Коломойський отримує регулярний пасивний дохід. Так, бізнесмен увійшов до списку 25 найбільших рантьє країни.

У 2021 році Ігор Валерійович отримав 14 млн дол суто орендного доходу. За більшість з обʼєктів, що приносять прибуток Коломойському, триває судовий спір з Національним банком у справі ПриватБанку. Мова йде про готель Radisson Blu Resort у Буковелі, гірськолижний комплекс "Буковель", стадіон "Дніпро‑Арена" і ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі.

Іншими цінними активами Коломойського, його партнерів і членів сім'ї залишаються готель "Жовтневий" у Дніпрі, офісний центр "Міленіум" на вулиці Володимирській у Києві, вілли в Ізраїлі, Швейцарії, Франції.

В розслідуванні газети Pittsburgh Post-Gazette Коломойського назвали найбільшим власником нерухомості в Клівленді штат Огайо. "Коломойський і партнери вклали мільйони в культові хмарочоси Клівленда і стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, вкрадені з найбільшого банку України", – йдеться у статті з посиланням на прокуратуру США.

Загалом Forbes оцінює нерухомість у власності Коломойського в 100 млн дол.

Витік документів Pandora Papers дозволив дізнатися, що бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов володіє щонайменше девʼятьма об'єктами нерухомості у Лондоні.

Олександр та Галина Гереги

Компанія "Епіцентр К" давно перестала асоціюватися з будівельними гіпермаркетами. Зараз це імперія, що складається з ритейлеру, маркетплейсу, заводів з виробництва плитки тощо.

Втім, одно- або двоповерхові будівлі у синьо-помаранчевих кольорах з величезними автомобільними стоянками досі є основною асоціацією мешканців українських міст зі словом "Епіцентр".

Приміщення магазинів є основним активом подружжя Герег у сфері нерухомості. Станом на серпень 2022 року мережа налічує 75 торгових центрів, з яких працюють 67.

Скільки коштує земельна ділянка у Києві та приміщення гіпермаркету, розташованого на ній? Минулого року "Епіцентр К" виставив на продаж порожню ділянку поруч з існуючим магазином на Оболоні у Києві площею 1,7 га за 70 млн грн.

Загалом, за даними системи Youcontrol, у власності ТОВ "Епіцентр К" знаходиться 157 обʼєктів нерухомості та 253 земельні ділянки.

Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко має у власності квартири, земельні ділянки та будинок площею 1330 квадратних метрів в селищі Козин під Києвом. На земельній ділянці поруч з двоповерховим маєтком розташований ще один будинок, гостьовий котедж, церква і баня.

У відповіді на запит ЕП в пресслужбі "Європейської Солідарності" відмовились називати вартість майна політика, зазначивши, що вся інформація вказана в декларації. Доступ до єдиного державного реєстру декларацій на час воєнного стану закритий. Ціна будинку Порошенка у Козині, згідно з декларацією політика, опублікованою раніше в медіа, становить 30 млн грн.

"Очевидно, що широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну 24 лютого спричинило зміну вартості усіх українських активів, у тому числі й активів, які належать Петру Порошенку", – йдеться у відповіді на запит.

Порошенко і його дружина Марина також є власниками чотирьох квартир у Києві та Вінниці, площею від 68 до 134,06 квадратних метрів. У власності родини Порошенків є кілька земельних ділянок загальною площею 5,4 га та база відпочинку "Лебідь" на Одещині.

У 2016 році журналісти "Схем" показали незадекларовану іспанську віллу тодішнього президента. Будівля має площу 1254 квадратних метри, а під нею – 26 соток землі. Фірма Порошенка Feruvita SL придбала маєток влітку 2008 року. Компанія оцінила актив у 4 млн євро.

Вадим Новинський

Компанія Smart Holding колишнього нардепа від вже забороненої партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського управляє торговими центрами "Амстор". За останні вісім років їхня кількість зменшилась з 26 до 5.

Після окупації частини Донбасу у 2014 році на непідконтрольній Україні території залишилося 11 торговельних центрів, на контрольованій – 15.

З 2014 року чотири ТЦ продали партнерам, повідомила CEO Smart Holding Юлія Кірʼянова. Після 24 лютого 2022 року зруйновано два ТЦ у Маріуполі та один у Сєвєродонецьку. Бердянський і Мелітопольський в окупації – їх "націоналізували".

Кременчуцький "Амстор" знищений російською ракетою. Краматорський "Амстор" зупинили після наближення лінії бойових дій. Зараз працюють ТЦ лише в Запоріжжі.

Smart Holding також управляє нерухомістю в готельній сфері – їй належить Park Inn на Троїцькій площі в Києві. Наразі готель не працює.

Олександр Ярославський

Лише три торгові центри "Караван" та готель Kharkiv Palace вивели Олександра Ярославського в список найбільших рантьє України. Ці активи давали 46 млн дол доходу щорічно.

За оцінкою Forbes, за згадані обʼєкти Ярославський у 2013 році віддав 210 млн дол. Тоді група DCH сконцентрувалася на девелопменті й побудувала житловий комплекс "Воздвиженка" у Києві.

Ще 20-30 млн дол Ярославський інвестував в купівлю Харківського тракторного заводу. В планах – створити на території заводу технопарк "Екополіс ХТЗ" з IT- і R&D-кластерами за прикладом столичного Unit City.

Сергій Тігіпко

У 2019 році Сергій Тігіпко придбав завод "Кузня на Рибальському" за 300 млн дол в Петра Порошенка. Тоді бізнесмен розповів, що планує побудувати житло і торговельно-розважальний центр на частині території заводу.

Для зведення житлового комплексу на місці промзони поруч з історичним Подолом Тігіпко залучив девелоперську компанію City One Development Валерія Кодецького. Будівництво ще не розпочалось. Сума інвестицій оцінювалась в 600 млн дол.

У тому ж 2019 році Антимонопольний комітет дав дозвіл групі компаній "ТАС" Тігіпка на придбання частини приміщень комплексу "Арена-Сіті" у центрі Києва за 13-15 млн дол.