Три пункти пропуску: уряд визначив, де можуть перетинати кордон "євробляхи"

Кабінет Міністрів зменшив кількість пунктів пропуску для переміщення придбаних за кордоном автомобілів до трьох: "Устилуг" та "Грушів" на польському кордоні і "Малий Березний" на словацькому.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну.

З 25 квітня Україна обмежила кількість пунктів пропуску для ввезення авто з іноземною реєстрацією для власних потреб.

Раніше перетин таких транспортних засобів був доступним на пунктах "Угринів", "Грушів, "Смільник" та "Устилуг" (на польському кордоні), а також через "Малий Березний" на словацькому та через "Дзвінкове" і "Косино" на угорському кордоні.

Таке рішення було пов'язане із виникненням черг на пунктах пропуску після того, як Верховна Рада зняла необхідність сплачувати митні платежі, ПДВ та акциз під час такого імпорту.

Економічна правда