Forbes: деякі заправки саботують держрегулювання та продають пальне на третину дорожче

Попри держрегулювання цін на пальне, деяки АЗС продають на третину дорожче та придумують різні схеми оплати.

Про це пише Forbes.

За оцінкою аналітика Upeco Олександра Сіренка, майже 1000 заправок, або 25% усього ринку відмовились від правил держави.

Так, наприклад в мережі АЗС NG у Вінниці бензин продають лише за талонами. Щоб придбати талон, треба оплатити рахунок мінімально на 200 літрів за ціною 55,5 грн за літр. На заправці АЗС Oil-x у Житомирі "заправляють тільки своїх". Щоб стати "своїм", треба приїхати на цю АЗС і домовитись.

У Коломиї Івано-Франківської області бензин є на одній з двох АЗС мережі GOG. На цій заправці діють обмеження – 20 літрів на одну машину, ціна – 56,5 грн за літр.

Нагадуємо:

Мінекономіки підвищило середні розрахунки для пального, відтак мережі автозаправних станцій відкоригували свої ціни на стелах.

Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде незабаром розв’язана, але ціни дещо зростуть.