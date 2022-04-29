Надбавку на пальне на АЗС підвищили на 40% – рішення уряду

unsplash

Кабінет міністрів підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Торговельні надбавки нараховується до середньої вартості 1 літра палива, яку розраховує НАК "Нафтогаз".

Так, надбавку підвищили для дизельного палива з 5 до 7 грн з урахуванням ПДВ (на 40%) та для бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 грн з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

За останніми розрахунками Мінекономіки на 22 квітня, середня ціна літра дизпалива становить 33,66 грн, а бензинів – 29,55 грн.

Таким чином, з урахуванням максимальної націнки гранична вартість дизпалива не має перевищувати 40,66 грн/л, бензинів – 36,05 грн.

Також уряд продовжив дію застосування граничного рівня торговельної надбавки на суспільно значущі продовольчі товари на весь період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування.

Читайте також: Нулі на стелах: чому на АЗС немає пального та коли з'явиться

Нагадуємо:

Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде розв’язана протягом тижня, але ціни дещо зростуть.

На засіданні 14 травня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується державне регулювання цін на пальне у зв’язку з пандемією COVID-19 і встановлюється граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни пального.