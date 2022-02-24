Швидкі затримуються у чергах на АЗС, МОЗ закликав пропускати їх без черги

Бригади швидких затримуються через черги на автозаправних станціях, міністерство закликає пропускати їх без черги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров'я, медичні заклади усіх рівнів та медичні працівники продовжують свою роботу 24/7. Медики "швидких" надають допомогу українцям, які її потребують, зазначають у МОЗ.

"Звертаємося з проханням до усіх водіїв – пропускайте машини швидкої допомоги без черги. Ми рятуємо життя, долучайтесь, справа порятунку – спільна справа", – просить міністерство.