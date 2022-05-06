Кременчуцький НПЗ не запрацює до кінця року – голова ОВА

укртатнафта

Через завдані російськими військами руйнувань Кременчуцькому нафтопереробному заводу він не зможе запрацювати до кінця року.

Про це розповів очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у ході зустрічі з редакторами регіональних ЗМІ, повідомило місцеве ЗМІ "Кременчуцька газета".

"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. ... Людей там скорочувати не планують. Всі люди залишені на роботі і мають ремонтувати підприємство",– зазначив Лунін.

Він додав, що для міста наразі стоїть завдання поновити роботу Кременчуцької ТЕЦ до холодів. Попередня сума поновлення її роботи – до 800 млн грн.

"Акту по ТЕЦ ще немає. Але попередня сума: від 500 до 800 млн грн. Ми про це повідомили Офіс президента та Кабмін. Облрада може надати від 30 до 50 млн грн, "плюс" місто надасть, і там є приватний інвестор – всі гуртом ми ТЕЦ маємо відродити", – каже очільник ОВА.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") – найбільший в Україні нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

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Нагадуємо:

На початку квітня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького нафтопереробного заводу знищена.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.