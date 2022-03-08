Їм закрили шлях в майбутнє: як ламають Росію технологічні санкції

Вторгнення Росії в Україну спровокувало безпрецедентний за масовістю вихід західних високотехнологічних компанії з внутрішнього ринку країни-окупанта.

ЕП наводить перелік технологічних компаній, які припинили роботу в Росії, і пояснює, як запроваджені цивілізованим світом технологічні санкції вдарять по агресору.

Які технологічні компанії припинили свою діяльність в Росії

Відеострімінґова платформа Netflix вийшла з російського ринку, заблокувавши можливість реєстрації нових користувачів. Наразі невідомо, що буде з мільйоном діючих акаунтів росіян, які користувались послугами сервісу. Але відомо, що Netflix більше не транслює два десятки російських федеральних каналів.

Кінокомпанії Walt Disney, Warner Bros. та Sony Pictures призупинили показ своїх фільмів у кінотеатрах країни-агресора.

TikTok призупинила трансляцію та завантаження нового контенту у своєму відеосервісі в Росії і поки вивчає потенційні наслідки російського закону, який забороняє оприлюднення будь-якої інформації, яку путінський режим вважає "фейковими новинами".

EA Games зупинила продаж своїх ігор та іншого контенту, включаючи пакети віртуальних валют у Росії та Білорусі.

Транснаціональна корпорація з розробки програмного забезпечення Microsoft зупинила нові продажі своїх продуктів і послуг в Росії і активно працює над тим, "щоб допомогти чиновникам із кібербезпеки в Україні захиститися від російських атак".

Apple з 1 березня призупинила продаж своєї продукції в Росії, обмежила додатки для RT на Sputnik, щоб їх можна було завантажувати лише в Росії, і вимкнула функцію дорожнього руху в Apple Maps в Україні "як запобіжний захід для громадян України".

Airbnb припинила всі операції в Росії та Білорусі. Про це написав генеральний директор Браян Ческі 3 березня, через кілька днів після того, як компанія заявила, що запропонує безкоштовне короткострокове житло для 100 тис біженців, які тікають з України.

Google заявила 3 березня, що більше не буде продавати онлайн-рекламу в Росії через свою пошукову систему, YouTube або зовнішніх партнерів-видавців.

SAP (німецький розробник ПО) оголосив 2 березня, що "зупиняє бізнес у Росії через санкції" та призупиняє продаж продуктів і послуг в країні.

Spotify закрив свій російський офіс на невизначений термін і пішов за прикладом інших технологічних лідерів Google і Apple, видаливши весь контент з RT і Sputnik зі своєї платформи у відповідь на "неспровоковану атаку країни на Україну". Хоча компанія заявляє, що не вимикає свій сервіс в Росії, щоб підтримувати "глобальний потік інформації".

Oracle 2 березня призупинила всі операції в Російській Федерації після того, як віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров публічно закликав компанію припинити ведення бізнесу в Росії, "доки конфлікт не буде вирішено".

Dell призупинила продажі своєї продукції в Росії 1 березня.

Roku (провайдер потокового телебачення) видалив російську державну телевізійну мережу RT зі своїх магазинів каналів у США 1 березня, через день після того, як її вилучили з європейських магазинів.

Cisco, які створюють продукти, програмне забезпечення та сервіси для бізнесу, в тому числі для критично важливої інфраструктури, припинили роботу в Росії.

Adobe (розробник Photoshop, Premiere, Illustrator та Lightroom) припинила продаж свої продуктів і послуг у Росії і закрила доступ до своїх хмарних сервісів Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud та Adobe Experience Cloud для російських державних медіа.

AMD, Intel (виробники чіпів) офіційно припинили експорт продукції до Росії та Білорусі.

Samsung Electronics припинила постачання продуктів до Росії.

Canon припинив працювати в Росії.

HP призупинила постачання своєї продукції в Росію. На ноутбуки HP припадає понад 20% продажів на ринку Росії в цьому сегменті.

Autodesk зупинила свою діяльність у Росії. "Ми розглянемо додаткові обмеження для нашого бізнесу в регіоні у разі розширення санкцій та розвитку ситуації", – йдеться у повідомленні. Серед найпопулярніших інженерних програм компанії – AutoCAD та 3ds MAX.

PayPal призупинила роботу в Росії. Компанія дозволить зняти гроші "протягом певного періоду часу". З 2 березня PayPal припинив реєстрацію нових користувачів із РФ.

Facebook (Meta Platforms) обмежив доступ до російських державних ЗМІ RT і Sputnik на своїх платформах по всьому Європейському Союзу. Соцмережа також знижує в рейтингу видачі вміст сторінок підконтрольних державі російських ЗМІ в Facebook та Instagram, а також дописів із посиланнями на ці ЗМІ у Facebook.

Nvidia призупинила свої операції у Росії. Це найбільший розробник графічних процесорів, на яких будується переважна більшість сучасних відеокарт. У Росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються у майнінг-фермах для видобутку криптовалюту. Компанія AMD зі своїми картами Radeon пішла з Росії декількома днями раніше.

Ericsson – найбільший світовий виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку – 28 лютого зупинив постачання власної продукції до Росії. Частка Ericsson на російському телекомунікаційному ринку становить приблизно 20%.

Nokia – один з найбільших в світі виробників телекомунікаційного обладнання для мобільних операторів – зупинив постачання обладнання в Росію.

IBM оголосила 5 березня про припинення продажу своїх технологій на російському ринку через ситуацію навколо України.

Upwork (глобальний майданчик з пошуку роботи) призупинив 7 березня роботу в РФ та Білорусі. Найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять багато клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця.

Тепер понад 100 тис росіян втратять роботу в IT. Громадяни РФ не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть "невидимими" для клієнтів, а поточні контракти мають бути розірвані до 1 травня.

Amazon закрила свій сервіс для росіян.

Zoom відкликала ліцензії на розробку ПЗ.

TSMC (найбільший у світі виробник чипів) припиняє поставки напівпровідників у Росію. Економіка РФ вразлива до таких заходів, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу.

Чого чекати від високотехнологічних санкцій

Фінансові санкції, які Європейський Союз і США запровадили проти Росії у відповідь на її агресивну повномасштабну війну проти Україні, є безпрецедентними за своїм масштабом, напрямом і швидкістю.

Відключення багатьох російських банків від платіжної системи SWIFT і санкції проти російського центрального банку вже завдали серйозної шкоди російській економіці. В довгостроковій перспективі це матиме ще більш загрозливі наслідки для РФ.

Однак ці потужні фінансові заходи затьмарили далекосяжні технологічні санкції Заходу проти Росії.

Технологічні санкції покликані "відрізати російську промисловість від технологій, вкрай необхідних сьогодні для побудови майбутнього", каже президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Менше одного дня знадобилось ЄС і США, щоб запровадити жорсткий і вичерпний експортний контроль, ідея якого полягає, за словами речника Білого дому , в тому, щоб "заблокувати імпорт Росією технологічних товарів, критичних для диверсифікованої економіки та здатності Путіна проектувати владу".

До довгого списку передових технологій, на які поширюється заборона на експорт до Росії, входять напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, програмне забезпечення (у тому числі для шифрування), лазери, авіаційні та космічні системи, а також нафтопереробне обладнання.

У той час як санкції ЄС обмежуються забороною продажу та експорту до Росії з ЄС, США забороняють експорт до Росії та Білорусі з будь-якої точки світу будь-якого продукту, створеного з використанням американського програмного забезпечення або обладнання. Оскільки інші важливі технологічні гравці, такі як Південна Корея, Японія та Тайвань, приєдналися до блокади, Росія значною мірою відрізана від світової високотехнологічної індустрії.

Однак, на відміну від потужних фінансових санкцій, багато технологічних заходів контролю за експортом будуть мати серйозний вплив лише з часом.

Деякі технологічні санкції запрацювали одразу: ключові світові транснаціональні компанії припинили надання послуг в Росії, а також припинили продаж високотехнологічних споживчих товарів власного виробництва, зокрема, смартфони, комп’ютери та іншу електроніку.

У середньостроковій і довгостроковій перспективі ці заходи матимуть жахливі наслідки для російської промисловості, пише представник Європейської ради з міжнародних відносин Джуліан Рінгхоф. Хмарні обчислювальні центри, високопродуктивні комп’ютери, авіаційні та оборонні технології, а також нафтопереробне обладнання вимагають регулярної заміни та оновлення мікропроцесорів, контролерів, датчиків та механічних деталей.

Відсутність доступу до цих технологій не тільки загальмує російську економіку, але й різко послабить військовий потенціал Росії в довгостроковій перспективі. Сучасні військові системи залежать від передових чіпів, датчиків і матеріалів. І наразі Росія не має потужностей для виробництва багатьох із цих передових технологій на внутрішньому ринку.

Потенційний ефект – катастрофічний

За три дні до вторгнення Росії в Україну російське видання "Комерсант" опублікувало статтю, в якій стверджувалось, що найбільш суттєвими санкціями для Росії стануть саме технологічні.

Учасники російського ринку, експерти та джерела видання в російському уряді називають потенційний ефект від технологічних санкцій "катастрофічним". Технологічна блокада вдарить як по споживчому ринку, так і по підприємствах, що випускають техніку для комерційних і державних потреб.

За словами джерела в російському уряді, найгірший варіант – запровадження двоступінчастих санкцій. У цьому випадку буде заборонено постачання як продукції компаній США (наприклад, Nvidia та Intel), так і обладнання, випущеного за американськими технологіями. Як відомо вже сьогодні, проти Росії ввели саме двоступінчасті санкції.

Санкції тепер торкнуться російських процесорів, включаючи "Байкал" і "Ельбрус", не зважаючи, що ці чіпи і проєктуються в Росії, а випускаються на Тайвані.

"Фабрика TSMC, як і багато виробників мікроелектроніки, використовує американські технології. У разі санкцій випущені нею чіпи не можна буде постачати до РФ", – пояснює джерело на російському ринку електроніки.

У "Байкал Електронікс" уточнили, що у TSMC готові 150 тисяч кристалів процесорів "Байкал", але перед доставкою в РФ їх ​​потрібно корпусувати. Ще 50 тисяч чіпів у виробництві.

За словами співрозмовника, близького до Мінпромторгу, обмеження можуть зупинити і російські підприємства, що випускають побутову техніку і електроніку.

"Будь-яка електроніка, вироблена за техпроцесом 150 нм і менше – а це як мінімум сучасні телевізори, холодильники, пральні машини і так далі, – містить компоненти з американською інтелектуальною власністю", – говорить він.

У РФ, наприклад, збирають телевізори Samsung та LG, споживчу електроніку Xiaomi, DEXP, Supra. LG, Indesit, Bosch і Siemens випускають у Росії холодильники, а НВО "Цифрові телевізійні системи" в Калінінградській області – ресивери цифрового ТВ General Satellite та "розумні приставки" SberBox.

Мікроелектронна промисловість Росії є найбільш залежною від імпортних технологій. Зараз саме виробництво комплектуючих на 95% будується на іноземних матеріалах: це пластини, фоторезисти, а також необхідні гази. Закуповують їх як у Китаї, так і у Європі.

Чи врятують Росію технології Китаю

Китайські виробники можуть запропонувати свої чіпи, що виробляються на обладнанні голландської компанії ASML (яке використовує світовий тайваньский виробник TSMC) та на поганих китайських копіях обладнання ASML.

Утім з китайськими чіпами є проблема: на них мало чи часто немає документації. Процес переробки певного приладу або виробу під китайський чіп і переробка прошивки триватиме кілька місяців.

Втім, якщо китайці не боятимуться санкцій США, поступово дійсно відбудеться перехід на китайські напівпровідники. Привезти будь-які чіпи, сенсори, деталі із США та ЄС буде неможливо.

З'явиться чорний ринок, певні продукти будуть ввозити контрабандою, але це буде штучне постачання, і швидше за все для військової промисловості.

Широко поширена думка, що китайські технологічні компанії просто заповнять прогалини, залишені їхніми західними колегами має мало спільного з реальністю.

По-перше, у багатьох важливих сферах китайські технології далеко не настільки розвинені, як Західні та його союзників. Особливо це стосується напівпровідників.

Провідна китайська компанія з виробництва напівпровідників – SMIC – сьогодні на кілька років відстає від технологій виробництва які використовує Samsung (Південна Корея) і TSMC (Тайвань).

Між тим, російські експерти в коментарях вітчизняним виданням висловлюють думку, що в нинішніх умовах Росії вистачить напівпровідників рівня SMIC.

По-друге, російські служби безпеки глибоко стурбовані надмірною залежністю від Китаю щодо критичних технологій, незважаючи на недавнє зближення двох країн.

По-третє, китайські компанії можуть не виявити бажання ризикувати своїм доступом до західних ринків і технологій лише для ведення бізнесу на відносно неважливому російському ринку.

Ці компанії вже потерпають від екстериторіальних санкцій США. І Білий дім, швидше за все, посилить ці заходи, якщо китайські компанії розширять експорт передових технологій до Росії. Отже, технологічно Росія може залишитися напризволяще.

Ще один український козир на перемовинах з Путіним

Припинення виробництва "Ельбрусів" вдарить насамперед по оборонній промисловості Росії, оскільки процесори позиціонуються як надійна альтернатива для державних установ, де потрібна підвищена інформаційна безпека.

Костас Тігкос, аналітик військового видання Janes, яке співпрацює з британською розвідкою, в інтерв'ю Washington Post сказав, що наслідки відмови TSMC від виробництва чіпів для армії Росії будуть "руйнівними". Тому чіпи від SMIC стануть безальтернативними.

Найбільш чутливою стане заборона постачання напівпровідників для російської космічної промисловості. Попередні санкції Заходу вже призвели до вимушеного перенесення космічних запусків в 2021 році і все йде до того, що в 2022 році ситуація з космічними запусками погіршиться.

Також експортні обмеження можуть вдарити і по розвитку цивільної авіації в Росії. Санкції поставлять під питання успіх програми виробництва російських пасажирських літаків Sukhoi Superjet 100 і МС-21.

Якщо раніше постачання західної електроніки для російських цивільних літаків були під великим питанням, то у світлі нинішніх санкцій співпраця в галузі цивільної авіації зі США та країнами ЄС виглядає нереалістичною.

Чим довше діють технічні санкції Заходу, тим більший їх вплив. Шансів на те, що ці заходи будуть відмінені до того, як зникне російська військова загроза Україні, мінімальні.

Загроза санкцій не втримала Путіна від початку війни, але під час переговорів між Україною та Росією йому буде важко ігнорувати шкоду, яку вони завдають російській економіці.