Всі розділи
Укр / Рус

Airbnb надасть житло для 100 тисяч українців, які покинули свої домівки

Середа, 2 березня 2022, 00:53

Компанія з оренди житла Airbnb заявила, що запропонує безкоштовне тимчасове житло для 100 тисяч українців, які покинули свої будинки з початку російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Головний виконавчий директор надіслав листи до лідерів Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини з відповідною пропозицією.

Нагадуємо:

Понад 360 000 людей вже залишили свої будинки в Україні з початку російського вторгнення до України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті