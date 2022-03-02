Airbnb надасть житло для 100 тисяч українців, які покинули свої домівки

Компанія з оренди житла Airbnb заявила, що запропонує безкоштовне тимчасове житло для 100 тисяч українців, які покинули свої будинки з початку російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Головний виконавчий директор надіслав листи до лідерів Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини з відповідною пропозицією.

Нагадуємо:

Понад 360 000 людей вже залишили свої будинки в Україні з початку російського вторгнення до України.