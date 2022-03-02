Airbnb надасть житло для 100 тисяч українців, які покинули свої домівки
Середа, 2 березня 2022, 00:53
Компанія з оренди житла Airbnb заявила, що запропонує безкоштовне тимчасове житло для 100 тисяч українців, які покинули свої будинки з початку російського вторгнення.
Про це пише Reuters.
Головний виконавчий директор надіслав листи до лідерів Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини з відповідною пропозицією.
Нагадуємо:
Понад 360 000 людей вже залишили свої будинки в Україні з початку російського вторгнення до України.
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