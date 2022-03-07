Кіберспорт йде з Росії: які обмеження уже наклали розробники ігор

Багато розробників відео- та кіберспортивних ігор наклали санкції на РФ - розробники масово зупиняють продажі в РФ або блокують користувачів з Росії.

Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", - написав Федоров.

Так, Ubisoft, яка випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six, призупинила продаж ігор у Росії.

EA Games зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.

Водночас Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги.

А WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.

Epic Games заявила, що "зупиняє комерційні відносини" з РФ.

А Rockstar Games та Activision Blizzard (володіє правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) припинили продаж ігор у РФ.

CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Відьмак) знімають із продажу свої ігри в РФ та Білорусі.

Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії.

GOG перестав обробляти платежі в рублях

Водночас Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін, а розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена.

"Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою. NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.

Minecraft видалили з AppStore та Google Play в Росії", - резюмував Федоров.

За його словами, російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році - 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.

Економічна правда