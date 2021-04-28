Комитет рекомендовал Галущенко на должность министра энергетики

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что основными проблемами кандидат назвал огромные долги, которые накопились в энергетике и потребность в системном подходе к решению всех вопросов отрасли.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

После того, как временно исполняющим обязанности главы НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента, в частности рассмотрят назначение министра энергетики.

Экономическая правда





