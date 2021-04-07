Витренко написал заявление об увольнении – источники
И.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
Об этом сообщают источники ЭП.
По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.
По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.
Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.
ЭП обратилась к Витренко за комментарием.
Напомним:
В декабре 2020 года сообщалось, что бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии и избежания конфликта интересов перед назначением в правительство.
На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
21 декабря 2020 года Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьером - министром энергетики.
23 февраля Верховная Рада одобрила законопроект №4531 о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы - с учетом предложений президента Владимира Зеленского, который предлагал расширить полномочия и.о. министров.
Позже закон подписал прездент Владимир Зеленский.
Экономическая правда
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