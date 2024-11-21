Новини 21 листопада: санкції проти "Газпромбанку", відновлення польотів в Україні, відключення світла

Про відновлення польотів: Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Про пошкодження ДТЕК: Ракетні удари, завдані Росією на вихідних, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.

Про Фірташа: Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

Про відключення світла: У п’ятницю 22 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

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Про критичні підприємства: Під час аудиту критично важливих підприємств були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені цього статусу.

Про нафту з Кувейту: Кувейтська нафтова корпорація (KPC) планує витратити близько 10 млрд динарів (33 млрд доларів) протягом п'яти років на нарощування потужностей з видобутку нафти, роблячи ставку на стійкий попит на десятиліття вперед.

Ексклюзив ЕП

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До великої війни Харків був містом студентів, айтівців та заводів. Як змінилися демографічний та економічний ландшафти міста?

Де в Україні шукати роботу та чому навіть на сході не все безнадійно

Аналіз пропозицій роботи з пів тисячі міст свідчить: ярмарок вакансій на заході поступово стихає, тоді як на сході шанс знайти роботу – завдяки локальній міграції – за останній рік зріс найбільше.